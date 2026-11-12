Nancy Brilli difende Pierluigi Diaco: “Anche le persone perbene possono sbagliare, ha chiesto scusa”

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(Adnkronos) –
Nancy Brilli si schiera al fianco di Pierluigi Diaco. Dopo gli autori di BellaMa’, Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti, anche l’attrice ha voluto condividere una riflessione attraverso le sue Instagram stories, facendo riferimento al rapporto di lunga data che la lega al giornalista: “Conosco Pierluigi da molto tempo, con me è sempre stato gentile, generoso e affettuoso. Anche una persona perbene può fare un errore e di fatto ha chiesto scusa”, ha scritto Brilli.
L’attrice poi ha fatto riferimento all’intervista con Alberto Ravagnani, sperando che l’ex prete e il giornalista “possano riappacificarsi e che il tritacarne mediatico smetta di funzionale. Questo sentivo di dire e l’ho detto”, ha aggiunto. Il suo intervento si è concluso con un’altra riflessione su quanto accaduto dopo le polemiche: “Le persone perbene possono sbagliare, come tutte le altre. Possono anche accorgersi dell’errore e chiedere scusa. E si va avanti, si va oltre”. Le parole di Nancy Brilli arrivano all’indomani della decisione della Rai di avviare un’indagine interna sul programma ‘BellaMa”, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai2.
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