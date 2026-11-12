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Nations League, oggi Italia-Francia – Diretta

| 12 Novembre 2026 22:05 | 0 commenti

Nations League, oggi Italia-Francia – Diretta

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(Adnkronos) – L’Italia torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 12 novembre, gli azzurri ospitano – in diretta tv e streaming – la Francia allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella quinta giornata del torneo. All’andata poco più di un mese fa a Parigi la squadra guidata in panchina da Roberto Mancini aveva pareggiato per 1-1 contro quella di Zinedine Zidane, al vantaggio dei padroni di casa con Michael Olise ha risposto Alessandro Bastoni. In classifica i Bleus guidano il gruppo A con 10 punti, seguiti dagli Azzurri a quota 7, poi il Belgio a 6 e la Turchia fanalino di coda a zero. 

 

Nel prossimo turno di Nations League, l’Italia sfiderà il Belgio in trasferta, mentre la Francia ospiterà la Turchia. 

 

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