Presentato a Roma “Tieni accesa la scintilla”, il legame tra mente e corpo nel nuovo libro di Rosanna Lambertucci / Video

ROMA (ITALPRESS) – Rosanna Lambertucci ha presentato a Roma il suo nuovo libro “Tieni accesa la scintilla. La nuova dieta che mantiene giovani la mente e il corpo”, edito da Mondadori. L’incontro si è svolto oggi presso il Mondadori Bookstore della Galleria Alberto Sordi. A introdurre la presentazione è stata Melania Rizzoli, mentre Mara Venier ha dialogato con l’autrice, approfondendo i temi al centro del volume.

“Ci tenevo particolarmente nel presentare il libro a Roma, è in questa città che è stato concepito”, ha dichiarato l’autrice. Mara Venier si è detta onorata di presentare il libro della sua amica Lambertucci, e ha scherzato: “Tutto quello che consiglia lei io non lo seguo…”.

Il libro affronta il rapporto tra salute fisica e benessere mentale, con particolare attenzione alla prevenzione e all’invecchiamento attivo. Attraverso consigli sull’alimentazione, il movimento e la cura della propria dimensione spirituale, Lambertucci propone un percorso per affrontare con maggiore consapevolezza il passare degli anni. “L’obiettivo è mantenere attiva la mente e preservare il benessere del corpo, affinché gli anni da vivere siano non soltanto numerosi, ma anche ricchi di qualità. Al centro della riflessione c’è il legame tra corpo e mente”, ha dichiarato l’autrice.

Per questo, accanto a una corretta alimentazione e all’attività fisica, diventa fondamentale stimolare le capacità cognitive, mantenendo viva la curiosità e la voglia di mettersi in gioco. Anche le attività più semplici della quotidianità, come una passeggiata, la lettura di un libro o un momento di socialità, possono contribuire a mantenere la mente attiva. Il messaggio della Lambertucci è quello di considerare la cura di sé una scelta quotidiana, fondata sulla prevenzione e sulla volontà di restare protagonisti della propria vita. Invecchiare, dunque, non significa soltanto aggiungere anni, ma fare in modo che siano vissuti in salute, con energia e interesse verso il mondo.

– foto xu1/Italpress –

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