Star Wars, Lucasfilm e Disney preparano speciale 50esimo anniversario

Roma, 12 nov. (askanews) – A 50 giorni dal 50esimo anniversario di Star Wars previsto nel 2027, Lucasfilm e Disney hanno offerto un’anteprima di questo importante anno. A partire da gennaio, i festeggiamenti a livello mondiale renderanno omaggio a cinque decenni di narrazione con l’annuncio di nuovi progetti, prodotti per l’anniversario, eventi globali dedicati ai fan, pubblicazioni d’archivio e offerte rinnovate per i parchi Disney e la Disney Cruiseline, oltre a diversi titoli molto attesi, sia in streaming che nelle sale, e a un logo speciale per il 50esimo anniversario con una nuova versione orchestrale della colonna sonora composta da John Williams.

“È davvero speciale celebrare il 50esimo anniversario riportando la versione originale di Star Wars nelle sale affinché il pubblico possa rivivere questa pagina della storia del cinema sul grande schermo”, ha affermato Lynwen Brennan, Lucasfilm Co-President. “Non vediamo l’ora di festeggiare con i nostri fan per tutto l’anno: dalle uscite come ‘Ahsoka’ e ‘Star Wars: Starfighter’ ai prodotti esclusivi, fino alle nuove storie editoriali, alle esperienze indimenticabili e ai giochi interattivi. Siamo davvero grati alla nostra straordinaria community e speriamo che queste esperienze portino gioia ai fan di Star Wars di tutto il mondo”.

Il 20 gennaio, Ahsoka Tano torna su Disney+ per la seconda stagione. Ahsoka, che vede ancora una volta Rosario Dawson nel ruolo della protagonista, è ambientata dopo la caduta dell’Impero e l’ascesa della Nuova Repubblica. Ahsoka dovrà confrontarsi con il significato stesso dell’essere una Jedi, mentre la galassia si trova ad affrontare un formidabile avversario: il Grand’Ammiraglio Thrawn.

Lucasfilm distribuirà una versione restaurata del film originale Star Wars (1977) su migliaia di schermi di tutto il mondo; nelle sale italiane Star Wars re-release 50esimo Anniversario arriverà il 18 febbraio. È stato inoltre presentato oggi un nuovo poster realizzato da Matt Ferguson, che rende omaggio a quello originale del 1977.

Negli Stati Uniti, il 2 e 3 aprile, Lucasfilm, Disney Concerts, AMP Worldwide e Live Nation Hewitt Silva daranno vita all’eredità musicale di Star Wars con “Star Wars in Concert: The Skywalker Saga” all’Hollywood Bowl, che nel novembre 1977 ha ospitato il primissimo concerto ufficiale di Star Wars. Presentate da Anthony Daniels, amato per il suo ruolo di C-3PO, queste esibizioni speciali delle celebri colonne sonore di John Williams includeranno scene e brani tratti da tutti e nove i film della Saga degli Skywalker, rendendo questa straordinaria produzione ben più di una tradizionale esperienza cinematografica. Si tratta di una celebrazione delle storie, dei temi e della musica che hanno ispirato il pubblico di tutto il mondo per cinque decenni. Sempre a Los Angeles, quel fine settimana si terrà la Star Wars Celebration. Questo evento, già tutto esaurito, sarà l’evento per eccellenza dedicato ai fan di Star Wars, portando la galassia lontana lontana al Los Angeles Convention Center, con panel epici, centinaia di espositori, merchandise esclusivo e ospiti leggendari.

Il 4 maggio, Lucasfilm rilascerà a livello globale su Disney+ un nuovissimo documentario, “The Hero Awakens”, realizzato dall’acclamato regista R.J. Cutler. Il film, che racconta la realizzazione di Star Wars, sarà una vera chicca per i fan, poiché presenta in esclusiva filmati d’archivio e registrazioni audio realizzati durante le riprese dello storico film del 1977. The Hero Awakens è prodotto da Lucasfilm, Cutler e This Machine, oltre a Kennedy/Marshall.

Il 26 maggio “Star Wars: Starfighter” arriverà nelle sale cinematografiche italiane (il 28 maggio nei cinema di tutto il mondo). Diretto da Shawn Levy e con Ryan Gosling, il film è ambientato in un’era completamente nuova della saga di Star Wars e presenta personaggi e ambientazioni inediti. Quando un cinico fuorilegge si trova a fare i conti con un misterioso passato, viene trascinato in una pericolosa avventura attraverso la galassia, che lo condurrà verso un inevitabile scontro con il proprio destino. Star Wars: Starfighter arriverà in tutto il mondo in un’ampia varietà di formati.

I fan potranno prolungare i festeggiamenti grazie a una serie di collaborazioni, nuove, inaspettate e storiche, che si susseguiranno durante tutto l’anno e spazieranno da oggetti da collezione, giocattoli, abbigliamento, automotive, cibo e bevande, elettronica e molto altro ancora. Nuovi e storici licenziatari – tra cui Hasbro, The LEGO Group, adidas, Mars, Aston Martin, Steinway, Hajime Sorayama presented by Complex e molti altri – presenteranno collezioni per il 50esimo anniversario destinate a catturare l’attenzione.

Questo è solo l’inizio dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario. Disney e Lucasfilm sveleranno altre collaborazioni intergenerazionali nel corso di quest’anno e durante il 2027, con la partecipazione di grandi brand internazionali e annunci che entusiasmeranno i fan di tutte le età.