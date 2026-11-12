Strade, Salvini: su sicurezza buoni risultati ma non bisogna fermarsi

Roma, 12 nov. (askanews) – “Ci sono ancora troppi veicoli in Italia che guidano senza assicurazione, c’è stato un intervento diretto su tutta la mobilità che non era quella di 30 anni fa, penso ai monopattini, e ce ne sono già 130 mila dotati di targa e contrassegno a cui vanno aggiunti il casco e l’assicurazione”. Lo ha rilevato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini intervenuto questa mattina in videocollegamento al convegno “Patto per la prevenzione-incidenti zero”, della Croce Rossa di Milano.

Salvini ha rivendicato gli interventi messi in campo su più versanti: “penso al tema degli autovelox a cui è legata la sicurezza stradale, ma molto spesso era legata anche a una questione semplicemente di cassa per i comuni. Abbiamo messo ordine, i dati aggiornati a novembre ci dicono che sono 3.200 quegli omologati e regolarmente funzionanti rispetto ai 10-11 mila a cui presenza si presumeva all’inizio del mandato”.

“Abbiamo fatto campagne sulla sicurezza stradale orientate ad alcuni target che magari non sono quelli più discussi politicamente, ma sono altrettanto problematici, penso ai bambini, penso ai minori, ringrazio Asso Giocattoli – ha detto – con cui abbiamo costruito una campagna di comunicazione anche sulle televisioni per utilizzare bene il seggiolino in auto perché sono stati 7 mila i bimbi e i minori rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo”.

“Penso alle due ruote, alle moto, stiamo investendo più di 160 milioni di euro per sostituire i guardrail, mettendo i guardrail salvavita fino a terra – gha spiegato – per evitare l’effetto ghigliottina in caso di scivolata ma c’è ancora tanto da fare, quindi chiedo agli organizzatori di questo prezioso incontro nella mia città se poi è possibile avere un memo degli interventi, dei suggerimenti, delle proposte, dei rilievi che ci sono anche perché un codice è in perenne costruzione, in perenne miglioramento, il vecchio codice aveva più di 30 anni quindi siamo fra il 2026 e il 2027”.

“Da automobilista, da ciclista, da pedone, utente della strada a Milano e a Roma soprattutto ritengo che il tema della sicurezza del suo complesso e della sicurezza stradale in questo caso sia assolutamente centrale – ha concluso Salvini – dei buoni risultati, dei buoni segnali, dei segnali di speranza di miglioramento e di riduzione della mortalità ci sono ma non bisogna fermarsi”.