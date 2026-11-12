Turismo sostenibile, quando le destinazioni devono dire ni ai turisti

Firenze, 11 nov. (askanews) – Quando gli interessi dei turisti entrano in conflitto con quelli delle comunità locali e con la tutela della natura, chi deve fare un passo indietro? A BTO 2026, a Firenze, Davide Bomben, responsabile dei progetti speciali e sviluppo de Il Diamante – Quality Group e direttore della Diamond Collection, affronta il problema della sostenibilità nelle destinazioni naturalistiche, a partire dall’esperienza dei safari africani.Nell’area protetta di Ngorongoro, in Tanzania, la convivenza tra popolazioni masai, allevamenti, fauna selvatica e turismo pone problemi complessi. Secondo Bomben, occorre individuare quanti visitatori un territorio possa sostenere senza compromettere le proprie risorse. Ma anche responsabilizzare chi viaggia. Per questo sta lavorando a un codice etico del turismo che informi i visitatori prima della partenza, indicando comportamenti e limiti da rispettare. Come mantenere le distanze dagli animali durante i safari ed evitare di affollare con i veicoli i luoghi di avvistamento.”Siamo arrivati al punto in cui alcune destinazioni devono dire ni ad alcuni turisti – dice Bomben – La sostenibilità vuol dire riuscire ad avere un numero di turisti, viaggiatori e ovviamente locali che sia sostenibile. Quindi la sostenibilità diventa scientifica. Bisogna identificare quello che è il numero massimo di persone che ovviamente sfruttano in generale le bellezze, ma soprattutto i concetti legati a ciò che è un elemento naturale, che possono essere, ad esempio, le risorse idriche piuttosto che quelle spaziali”.”Noi stiamo lavorando in maniera molto importante a un nuovo codice etico del turismo – afferma Bomben – dove il viaggiatore deve essere informato prima ancora di partire e questo è un elemento fondamentale. È giusto che un viaggiatore, io parlo delle mie destinazioni, come ad esempio la Tanzania, deve sapere che non ci si può avvicinare troppo a un animale. Deve sapere che a volte lo scatto è meglio farlo con un teleobiettivo piuttosto che con lo zoom del cellulare che viene magari un po’ sgranato ed è bene sapere che se ci sono troppi veicoli intorno a un leopardo, quei veicoli è bene che lì non ci stiano e magari bisogna aspettare proprio quando il leopardo decide di scendere dall’albero ed andarsene. Questo è ecoturismo responsabile. La responsabilità – conclude – non deve ricadere solo su noi guide o sul nostro personale, che deve dare un ottimo servizio turistico, ma deve ricadere anche sulla responsabilità che deve essere condivisa tra la destinazione, il viaggiatore e noi, che ci occupiamo del suo tempo.