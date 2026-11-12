Ucraina, Zelensky: “Gli europei saranno al prossimo round negoziale”

Roma, 12 nov. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che gli europei parteciperanno ai prossimi negoziati tra Ucraina e Russia. Lo ha dichiarato ai giornalisti dopo il colloquio con i due inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff a Dublino. “Avranno voce in capitolo. Per noi è importante, perché la guerra si svolge in Europa”, ha riferito Zelensky.

“La parte americana, il gruppo americano, ha fatto dei passi avanti nei confronti degli europei. È importante che, la prossima volta, al prossimo incontro, l’Europa sia presente all’interno del tavolo negoziale, parte integrante del team di negoziazione, e non che agisca separatamente. Avranno voce in capitolo”, ha affermato Zelensky, con al fianco Witkoff e Kushner.

Dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, gli inviati statunitensi sono volati a Dublino per incontrare il leader ucraino. che ha partecipato al vertice della Comunità politica europea (Cpe) nella capitale irlandese.

All’indomani dei colloqui ad Abu Dhabi tra

negoziatori russi, ucraini e statunitensi, i primi di questo

genere da febbraio, Witkoff ha reso noto che è già stato concordato un ulteriore round di colloqui trilaterali.