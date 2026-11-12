Wall Street chiude in calo dopo addio Huang a Nvidia, DJ -0,36%

Milano, 12 nov. (askanews) – Wall Street chiude in calo una seduta nervosa, dominata dalle dimissioni di Jensen Huang dalla guida di Nvidia e dal nuovo balzo dei rendimenti dei Treasury, con il decennale sopra il 5%. Il recupero di metà seduta, dopo un avvio in forte ribasso, si è spento nel finale. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,36%, l’S&P 500 lo 0,35% e il Nasdaq lo 0,39%.

Nvidia ha chiuso in ribasso del 4,34% a 166,19 dollari, dopo essere arrivata a perdere oltre il 14% in apertura. Il gruppo ha affidato l’interim alla Cfo Colette Kress; i conti sono in calendario martedì 17 novembre. Gli investitori hanno scommesso sui concorrenti: Amd +5,86%, Broadcom +5,54%. In calo CoreWeave (-6,86%). Tra le big tech Alphabet +1,79% e Tesla +1,69%.

Il rendimento del Treasury a dieci anni è salito di 12 punti base al 5,13%, il due anni al 4,88%, alla riapertura del mercato dopo il Veterans Day. Pesano le attese di nuovi rialzi dei tassi Fed dopo l’inflazione di ottobre, superiore alle stime, e la corsa del petrolio. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono salite a 200mila (attese 195mila).

Il greggio ha accelerato dopo che il presidente Donald Trump ha detto di non avere bisogno di un accordo con l’Iran: il Wti guadagna il 2,8% a 88,98 dollari al barile, il Brent il 3,7% a 96,16 dollari. In calo l’oro, che cede il 3,1% a 3.877 dollari l’oncia. L’euro scende dello 0,3% a 1,1054 dollari.

Giornata pesante per l’auto e in particolare per Stellantis, che al Nyse ha perso il 5,96% a 3,865 dollari, dopo aver chiuso a Piazza Affari in calo del 4,33% a 3,557 euro e aver toccato un nuovo minimo storico a 3,497 euro. All’assemblea Anfia il ceo Antonio Filosa ha avvertito di “un’importante inflazione” di materie prime e chip nel 2027-2028, misurata “in miliardi di euro”; un portavoce ha poi precisato che il riferimento era alla base di costo complessiva. In rosso anche General Motors (-2,98%) e Ford (-2,69%).