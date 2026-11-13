A Sorrento il 67° Congresso Nazionale della SIN

Sorrento, 13 nov. (askanews) – Rischio cardiorenale elevato nella quasi totalità dei pazienti, ma con tassi di inerzia terapeutica che arrivano fino al 96% per i trattamenti più innovativi. È la fotografia scattata dal nuovo studio prospettico RENEW-CKD, promosso dalla Società Italiana di Nefrologia (Società Italiana di Nefrologia) e presentato al 67° Congresso Nazionale della SIN a Sorrento.Una situazione critica che spinge gli specialisti a superare la monoterapia per puntare con decisione su schemi di combinazione precoce, integrando le terapie nefroprotettive con le nuove frontiere farmacologiche per azzerare la progressione verso la dialisi.”Possiamo modulare l’assetto immunologico dei pazienti che, affetti da patologie come il lupus o le glomerulonefriti, non rispondono alle terapie attuali a causa dello sviluppo di anticorpi o del rigetto dei trattamenti. Modulando il loro assetto immunologico, speriamo di poter controllare queste condizioni e di mandarle in remissione. D’altro canto, un altro campo di interessantissima applicazione è l’inserimento di questa strategia nell’armamentario terapeutico per i pazienti ipersensibili che non riescono a sottoporsi a trapianto” ha dichiarato Filippo Aucella, Presidente Eletto SIN.Per arginare il problema prima che la funzione renale sia compromessa, la SIN ha avviato un’alleanza strategica con la Medicina Generale attraverso lo sviluppo di Patient Journey digitali, focalizzati su modelli cardo-metabolici, nefropatia da IgA e malattie rare come la SEUa.”Se interveniamo precocemente, riusciamo a evitare la dialisi: questo è il messaggio fondamentale. Nel momento in cui non è possibile evitarla, entriamo nel campo della domiciliarità, perché è decisamente meglio essere trattati a casa con la dialisi peritoneale. Si tratta di una soluzione meno stressante e meno ischemizzante, che garantisce una migliore sopravvivenza, costa meno e offre una qualità della vita superiore rispetto all’emodialisi eseguita nei centri ospedalieri o convenzionati” ha aggiunto Luca De Nicola, Presidente SIN.Il congresso fa il punto anche sulle nuove frontiere per i pazienti in attesa di trapianto di rene in particolare i soggetti iperimmuni finora considerati non trapiantabili grazie a protocolli avanzati e strategie di desensibilizzazione, oltre a rilanciare il valore della dialisi domiciliare.”Le malattie glomerulari sono patologie infiammatorie del rene e del glomerulo renale. Vengono spesso definite rare, ma questa rarità è legata perlopiù a una mancata diagnosi tempestiva e opportuna. Si tratta di condizioni infiammatorie che possono colpire sia i bambini in età infantile, sia gli adulti: lavorando come nefrologo dell’adulto, posso affermare con un buon margine di sicurezza che sono patologie fortemente sottodiagnosticate” ha concluso Carmelita Marcantoni, Direttore Responsabile Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi Azienda Ospedaliera dell’Università Policlinico di Catania.Una rete di cure territoriali e ospedaliere che punta a superare le disparità regionali e a rimettere al centro la qualità di vita del paziente.