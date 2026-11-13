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Ascolti tv, domina la Nazionale: Italia-Francia raggiunge il 39% di share

| 13 Novembre 2026 15:04 | 0 commenti

Ascolti tv, domina la Nazionale: Italia-Francia raggiunge il 39% di share

AdnKronos
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(Adnkronos) – E’ Rai1, con la partita di Nations League – Italia-Francia, a stravincere la serata televisiva di ieri, giovedì 12 novembre 2026. Il match ha incollato davanti allo schermo 8.333.000 spettatori, facendo registrare il 39% di share. Secondo posto sul podio per Canale5, che con ‘Tutto per la mia Famiglia’ ha ottenuto un ascolto di 1.470.000 spettatori con uno share dell’11.1%.  

Rai3, con ‘Splendida Cornice’, è stata la scelta di 1.034.000 spettatori (share al 6.4%), mentre su Italia1 Le Iene è stato visto da 969.000 spettatori con il 7.8% di share. Rai2, con ‘Ore 14 Sera’, ha avuto un ascolto medio di 891.000 spettatori pari al 6.4% di share mentre La7, con ‘Piazzapulita’, ha tenuto davanti allo schermo 732.000 spettatori ottenendo il 5.7% di share. Su Rete4, ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 596.000 spettatori, con il 4.5%) di share. 

 

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