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Atp Stoccolma, Musetti si arrende a Fritz in semifinale

| 13 Novembre 2026 20:33 | 0 commenti

Atp Stoccolma, Musetti si arrende a Fritz in semifinale

Italpress, Sport Italpress
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STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel “Bybit Stockholm Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 723.435 euro che si disputa sul veloce indoor della “Kungliga Tennishallen” della capitale svedese. Il tennista carrarino, n.23 Atp e terza forza del seeding, si è arreso nella seconda semifinale allo statunitense Taylor Fritz, decimo del ranking e favorito del torneo, vincente in due set con il punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e tre minuti di gioco. Fritz sfiderà domani per il titolo l’argentino Thiago Agustin Tirante, n.51 del ranking mondiale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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