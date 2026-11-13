Bankitalia: vulnerabilità finanziarie interne restano contenute in Italia

Roma, 13 nov. (askanews) – In Italia le vulnerabilità macrofinanziarie di origine interna sono contenute e sostanzialmente invariate dalla scorsa primavera. Le condizioni sui mercati finanziari restano relativamente distese, pur nella fase di elevati rendimenti in cui si trovano le maggiori economie avanzate. E’ la fotografia scattata dalla Banca d’Italia nell’ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria.

Il differenziale tra il tasso sui titoli di Stato decennali italiani e quello sui corrispondenti titoli tedeschi (lo “spread”) è aumentato, “ma rimane su livelli inferiori alla media degli ultimi vent’anni”. E “dopo i volumi particolarmente alti raggiunti nei mesi estivi, gli scambi nel comparto dei titoli di Stato italiani sono tornati su valori in linea con quelli dei mesi primaverili”, si legge.

Allargando lo sguardo, secondo Bankitalia il protrarsi delle tensioni geopolitiche, il considerevole rialzo dei tassi di interesse a lungo termine e le elevate valutazioni finanziarie rappresentano le principali fonti di vulnerabilità per il quadro macrofinanziario globale.

E nonostante le recenti correzioni nel settore tecnologico, caratterizzato da una notevole incertezza sulle prospettive di redditività, le quotazioni sui mercati finanziari rimangono esposte al rischio di ulteriori ribassi. L’attuale contesto, prosegue l’istituzione di Via Nazionale, “si caratterizza per premi per il rischio compressi, soprattutto nei comparti legati all’intelligenza artificiale, oltre che per alti rendimenti a lungo termine, particolarmente in alcune giurisdizioni. Un ampio aggiustamento delle quotazioni sui mercati statunitensi avrebbe ripercussioni a livello globale”.

Tornando alla Penisola, “il credito è in moderata espansione e la situazione finanziaria del settore privato si mantiene equilibrata. Il rialzo dei prezzi ha ridotto il potere d’acquisto del reddito delle famiglie. Le imprese continuano a caratterizzarsi per bassi livelli di indebitamento e ampie riserve liquide. Nel complesso – si legge – i rischi per la stabilità finanziaria sono contenuti, ma il perdurare delle tensioni in Medio Oriente potrebbe incidere sulla situazione finanziaria di famiglie e imprese a seguito di ulteriori rincari energetici e di un irrigidimento delle condizioni monetarie e finanziarie”.

Per quanto rigaurda banche e assicurazioni, secondo l’analisi “gli intermediari mantengono una posizione di complessiva solidità, che contribuisce ad attenuare i rischi derivanti da un eventuale peggioramento della situazione macrofinanziaria. Il sistema bancario – dice il Rapporto – resta contraddistinto da alti livelli di patrimonializzazione e di redditività, nonché da una qualità del credito elevata. Anche il settore assicurativo presenta un’elevata solvibilità e una redditività in miglioramento”.

Le autorità di vigilanza “stanno monitorando le implicazioni per la stabilità finanziaria della rapida diffusione dei modelli di intelligenza artificiale di frontiera. L’esposizione ai rischi cibernetici e operativi richiede un rafforzamento dei presidi di sicurezza da parte di tutti gli intermediari. Il Comitato europeo per il rischio sistemico – rileva Bankitalia – ha emesso una segnalazione di carattere generale rivolta alle istituzioni dell’Unione europea e dei suoi Stati membri sui rischi informatici. La BCE, la Banca d’Italia e l’Ivass hanno adottato specifiche iniziative di sensibilizzazione degli intermediari vigilati”.

Il Rapporto contiene una serie di riquadri di analisi su intelligenza artificiale come possibile amplificatore dei rischi sistemici; l’attività degli hedge fund sul mercato repo collateralizzato da titoli di Stato italiani; le aspettative di vigilanza per la svalutazione dei crediti deteriorati delle banche meno significative; le iniziative della Banca d’Italia per rafforzare la resilienza operativa digitale del sistema finanziario nazionale; le conseguenze della revisione della direttiva Solvency II per le assicurazioni italiane; la crescita del private credit a livello globale.