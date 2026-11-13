BellaMà, Rai avvia audit interno sulla gestione del programma

(Adnkronos) – La Rai ha disposto l’avvio di un audit interno su Bellamà, programma condotto da Pierluigi Diaco. Lo ha comunicato l’azienda in una nota. La decisione in seguito alle segnalazioni pervenute dalla Direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma.

Dopo le polemiche sorte sulla puntata in cui era ospite Alberto Ravagnani, viale Mazzini aveva preso posizione : “In relazione a quanto avvenuto nel corso dell’intervista ad Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle, durante la trasmissione ‘Bellamà’ del 3 novembre scorso, la Direzione Intrattenimento Day Time esprime il proprio rammarico per l’accaduto, porge le scuse all’interessato e al pubblico per i toni di alcuni passaggi dell’intervista, risultati non adeguati ed eccessivi rispetto ai principi di garbo, equilibro e rispetto dell’interlocutore che devono contraddistinguere il linguaggio di servizio pubblico”, il testo della nota della Direzione Intrattenimento Day Time Rai, a firma del direttore Angelo Mellone.

La Rai nel frattempo ha avviato accertamenti su alcune testimonianze raccolte da Selvaggia Lucarelli :”In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’ ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi”. “L’iniziativa – ha spiegato l’azienda – è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del Servizio Pubblico”.