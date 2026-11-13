Calcio, L’Italia batte la Francia anche con l’Under 21

Roma, 13 nov. (askanews) – Dopo la Nazionale maggiore, anche l’Under 21 supera la Francia. Gli azzurrini guidati da Silvio Baldini hanno battuto 2-1 i pari età francesi a Laval, al termine di una gara di grande personalità. Decisive le reti di Francesco Camarda e Luca Lipani, oltre alle parate del portiere Palmisani.

L’Italia parte con grande intensità, imponendo un pressing alto che mette in difficoltà la manovra dei Bleus. Nel primo tempo gli azzurrini sfiorano più volte il vantaggio, con Camarda e Amatucci, mentre una rete dello stesso attaccante del Milan viene annullata per fuorigioco.

Il risultato si sblocca al 9′ della ripresa: Dagasso serve in profondità Camarda, che non sbaglia e porta avanti gli azzurri. La Francia reagisce e trova il pareggio al 12′ con Versini, bravo a superare Bartesaghi e a battere Palmisani con un pallonetto.

La squadra di Baldini non si disunisce e torna in vantaggio grazie a Lipani, centrocampista del Sassuolo, che finalizza con un destro preciso all’angolo un recupero alto degli azzurrini. Nel finale la Francia prova a raggiungere il pareggio, anche con una punizione di Ethan Mbappé, fratello della stella Kylian, ma Palmisani si supera e blinda il successo italiano.

Una vittoria importante per l’Under 21, che conferma il buon momento delle nazionali azzurre e dà continuità al percorso di crescita della squadra di Baldini.