Cina, i dati indicano un miglioramento dell’economia a ottobre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’economia cinese ha mantenuto un andamento stabile e in miglioramento a ottobre, con i nuovi motori di crescita che hanno acquisito slancio. Lo riportano i dati ufficiali ad alta frequenza relativi a consumi, commercio e investimenti diffusi oggi.

I big data sui consumi offline hanno mostrato che i pagamenti legati ai consumi sono aumentati del 2,6% su base annua a ottobre, secondo il Centro statale di informazione, che fa capo alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

I benefici derivanti dalle varie politiche volte a incentivare i consumi hanno continuato a manifestarsi, sostenendo la crescita stabile del mercato dei consumi, secondo Geng Dewei, ricercatore associato presso il dipartimento di sviluppo dei big data del centro.

“I consumi di servizi nei settori dell’abbigliamento, alimentare, degli alloggi, dei trasporti e del turismo sono migliorati contemporaneamente, e si sono progressivamente sviluppati diversi scenari di consumo”, ha affermato Geng.

I dati hanno inoltre mostrato che il tonnellaggio di portata lorda delle navi da carico in partenza dai principali porti cinesi è aumentato del 59,1% su base annua a ottobre, con un tasso di crescita superiore di 5,9 punti percentuali rispetto a quello registrato a settembre.

Sul fronte degli investimenti, il valore contrattuale delle offerte aggiudicate per nuovi progetti infrastrutturali legati alla potenza di calcolo e ai dati è aumentato del 45,4% su base annua, mentre gli investimenti di capitale in settori all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e i robot umanoidi hanno registrato un incremento del 307,4%.

Geng ha affermato che gli effetti delle politiche volte a stabilizzare gli investimenti stanno gradualmente emergendo, con i fondi stanziati che si traducono in progressi concreti e con l’ottimizzazione della struttura degli investimenti.

Una riunione esecutiva del Consiglio di Stato tenutasi la scorsa settimana ha sollecitato progressi più rapidi nella costruzione e nell’attuazione dei grandi progetti e delle “sei reti” infrastrutturali del Paese, che comprendono le reti idriche, elettriche, di calcolo, di comunicazione, le condutture urbane sotterranee e le reti logistiche.

La riunione ha chiesto di rafforzare la fiducia e intensificare l’attuazione delle politiche per garantire che la Cina raggiunga i principali obiettivi di sviluppo economico e sociale per quest’anno.

La Cina ha fissato un obiettivo di crescita per il 2026 tra il 4,5% e il 5% e si impegnerà per ottenere risultati ancora migliori nella pratica. Il prodotto interno lordo cinese è cresciuto del 4,5% su base annua nel terzo trimestre del 2026, al di sopra del 4,3% registrato nel secondo trimestre.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –