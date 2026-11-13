Cunningham ne fa 52 e Detroit vince dopo due overtime, ok Phiadelphia senza LeBron James

ROMA (ITALPRESS) – È la notte di Cade Cunningham. Il play dei Detroit Pistons firma il proprio record in carriera con 52 punti nella vittoria per 144-140 (al secondo supplementare) sul campo dei Washington Wizards nella regular season Nba. Per lui, grazie anche a 11 assist e nessuna palla persa, arriva un altro primato: è il primo giocatore nella storia della lega a chiudere una gara con almeno 50 punti e 10 assist senza perdere palloni da quando viene registrata la statistica delle palle perse. Detroit festeggia anche la prima tripla doppia in carriera di Ausar Thompson, autore di 17 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Washington prolunga la sfida con una tripla di Trae Young allo scadere dei regolamentari e un canestro di AJ Dybantsa nel primo overtime, ma alla fine incassa il sesto ko consecutivo. Non bastano i 37 punti con 14 assist di Young e i 30 a testa di Anthony Davis e Alex Sarr.

Tornano a vincere i Philadelphia 76ers, che superano i Toronto Raptors per 123-112 nonostante l’assenza di LeBron James. Tyrese Maxey guida la rimonta con 27 punti e otto assist, affiancato dai 20 di Joel Embiid e dai 18 di Jaylen Brown. I Sixers raggiungono quota dieci successi stagionali, mentre ai canadesi, privi di Kawhi Leonard e Scottie Barnes, non bastano i 31 punti e 14 rimbalzi di RJ Barrett e i 26 di Immanuel Quickley.

Quinta vittoria consecutiva per i Minnesota Timberwolves, che travolgono i Dallas Mavericks per 133-94 anche senza Anthony Edwards. Bones Hyland realizza 24 punti dalla panchina, LaMelo Ball ne aggiunge 22 con sei triple e nove assist. Decisivo il terzo quarto, chiuso dai padroni di casa con un parziale di 36-17. Dallas si ferma dopo tre successi di fila: Zaccharie Risacher ne mette 22, mentre Cooper Flagg e Kyrie Irving si fermano rispettivamente a 12 e dieci.

Vincono anche i Phoenix Suns, che piegano gli Charlotte Hornets per 101-96 con 30 punti e sette assist di Devin Booker. È il quarto successo nelle ultime cinque gare per Phoenix, che trova anche 15 punti da Dillon Brooks e 11 dall’ex Miles Bridges, al primo confronto con Charlotte. Agli Hornets non bastano i 21 punti di Coby White.

I RISULTATI NBA DELLA NOTTE

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 123-112

Washington Wizards – Detroit Pistons 140-144

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 133-94

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 101-96

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).