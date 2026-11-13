Ditonellapiaga e TonyPitony insieme a “Casa Ditony”

Milano, 13 nov. (askanews) – Accomodatevi in salotto: “Casa Ditony” apre le sue porte! Da oggi alle 18, arriva sui canali social e YouTube di Ditonellapiaga e TonyPitony la sigla ufficiale di “Casa Ditony”, la sitcom natalizia in 5 episodi che accompagna “Natale con Ditony”, il loro joint album di Natale in uscita il 20 novembre in digitale e il 4 dicembre in formato fisico.

Il disco (BMG/TOSC) è già disponibile in pre-order in CD, vinile deluxe verde traslucido e vinile deluxe rosso marmorizzato. In esclusiva su oggettony c’è anche l’LP Deluxe rosso marmorizzato con le Ditony Xmas Balls.

Siamo negli anni ’50, a casa di una perfetta famiglia americana: salotto in ordine, buone maniere, albero da cartolina e sorrisi a trentadue denti. A portare in scena questo Natale sono Margherita e Tony, con l’ironia dissacrante e un po’ camp che li contraddistingue quando lavorano insieme. Per restituire l’immaginario della sitcom, l’intero progetto è stato girato in un set a tre pareti ricostruito in studio e ripreso in contemporanea da tre macchine da presa, secondo il tradizionale schema multicamera. Sul set non potevano mancare le risate registrate, utilizzate in diretta per dettare il ritmo alla recitazione e sottolineare i tempi comici delle battute. Un modo tutto loro per entrare nel mondo del disco in attesa della sua uscita, episodi brevi con nuove puntate ogni settimana fino a Natale. Cosa succederà in “Casa Ditony”?