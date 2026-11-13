Donnarumma, 39esimo errore della carriera contro la Francia: tifosi del City lo scaricano

(Adnkronos) –

I tifosi del Manchester City ‘scaricano’ Gianluigi Donnarumma. Il portiere dell’Italia è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Italia sulla Francia, battuta per 3-1 nella quinta giornata di Nations League, ma più che per le parate il capitano azzurro si è fatto notare per il clamoroso errore che ha propiziato il gol del vantaggio transalpino firmato Olise.

Al 10′ minuto Donnarumma ha commesso infatti una vera e propria papera. Il portiere del Manchester City ha ricevuto il retropassaggio di un compagno, ha alzato la testa e ha scelto un improbabile cambio di campo con il destro, con il pallone che però non si è alzato ed è finito tra i piedi di Olise, che lo ha recuperato al limite dell’area, ha superato facilmente un avversario e ha siglato l’1-0.

Feroci le critiche sui social, non solo dei tifosi azzurri ma anche di quelli dei Citizen. “Dovremmo cercare un portiere”, “un’altra partita e un altro errore”, “non lo vogliamo più”, sono soltanto alcuni dei messaggi degli utenti inglesi su X, che hanno così criticato Donnarumma. A sostenere le perplessità dei tifosi del Manchester City ci sono anche i numeri: quello contro la Francia è il 39esimo errore della carriera di Gigio, come mostrato dai dati Opta.

In particolare vengono considerati quegli errori che hanno poi portato direttamente a un gol avversario, di questi 31 sono arrivati con la maglia dei club e otto con quella azzurra. L’inizio di stagione con il Manchester City non è stato esaltante per Donnarumma: in Champions League ha collezionato prestazioni horror, con errori sia contro il Lipsia, con un’uscita a vuota che ha regalato il momentaneo pareggio ai tedeschi, e alla doppia papera contro il Paris Saint-Germain. A queste si è aggiunta quella in Premier League contro l’Aston Villa: una serie d’errori insomma, nei primi mesi della stagione, che stanno facendo mettere in discussione, almeno per i tifosi inglesi, la titolarietà dell’ex Milan e Psg.