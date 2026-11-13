Gf Vip, rissa sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia: “Devi stare zitto”

(Adnkronos) –

Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip. Oggi, giovedì 12 novembre, la Casa del reality di Mediaset è stata scossa dal ritorno di Alex Belli, che ha vestito i panni dello chef e ha litigato pesantemente con il concorrente Alessandro Roncaccia, come spesso accaduto prima dell’eliminazione dell’attore.

Alex Belli è rientrato nella Casa con il ruolo di executive chef del Grande Fratello Bistrot, dove i concorrenti hanno dovuto seguire le sue indicazioni e occuparsi della cucina. A un certo punto però gli animi si sono accesi con Belli che si è rivolto a Roncaccia, andando testa a testa con lui e ha urlato: “Tu devi stare zitto perché io sono lo chef”.

“Tu sei un incompetente, mi stai sputando in faccia”, gli ha risposto Roncaccia, provocando però le nuove urla di Belli: “Perché devi stare zitto, devi stare zitto”. Quando si è allontanato il concorrente ha invitato l’attore a tornare e ripetere la scena, prima dell’arrivo dei commensali e l’intervento del resto della Casa.