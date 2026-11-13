Giornata del Lutto, Ambasciata tedesca insieme ad Ass.Divisione Acqui

Roma, 13 nov. (askanews) – Domenica 15 novembre l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma celebra la Giornata del lutto nazionale (in tedesco: “Volkstrauertag”), giornata dedicata alla commemorazione delle vittime delle guerre e delle dittature, istituita nel 1919 su iniziativa del Servizio per le Onoranze ai Caduti Germanici (Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge e. V.) per commemorare i caduti della Prima guerra mondiale e oggi celebrate in ricordo delle vittime di tutte le guerre e persecuzioni. La commemorazione di quest’anno assume un significato particolare grazie alla partecipazione, per la prima volta, dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui (ANDA), annuncia l’Ambasciata tedesca in un comunicato.

I rappresentanti dell’associazione prenderanno infatti parte alla cerimonia con un intervento a nome del Presidente Claudio Toninel e con la deposizione di una corona di fiori. Nel settembre 1943, sulle isole greche di Cefalonia e Corfù, la Divisione Acqui fu vittima di uno dei più gravi crimini di guerra commessi dalle truppe tedesche contro i militari italiani durante la Seconda guerra mondiale. Dopo l’annuncio dell’armistizio italiano dell’8 settembre 1943, una parte dei soldati italiani si oppose alle richieste tedesche di deporre le armi. In seguito, migliaia di militari italiani furono uccisi dalle truppe della Wehrmacht. Il massacro della Divisione Acqui rappresenta “una delle pagine più tragiche della storia comune dei due Paesi”, ricorda l’Ambasciata.

L’Ambasciata sottolinea di intrattenere da tempo rapporti con l’ANDA nell’ambito del Fondo italo-tedesco per il Futuro (Zukunftsfonds Deutschland-Italien) e ne ha sostenuto alcuni progetti di ricerca. Nel corso dei contatti con l’Ambasciata, l’Associazione aveva espresso il desiderio di commemorare insieme le vittime di quella tragedia. L’invito a partecipare alla Giornata del lutto nazionale rappresenta una risposta a questa richiesta e costituisce un importante segnale di riconciliazione: ricordare insieme le sofferenze del passato è parte integrante del percorso di riconciliazione e del rapporto di fiducia che uniscono Italia e Germania.

Un ulteriore segno di questo legame sarà rappresentato dalla piantumazione di un albero nell’ambito dell’iniziativa “75 alberi per 75 luoghi”. In occasione del 75esimo anniversario dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania, l’Ambasciata ha promosso il progetto insieme alla Fondazione AlberItalia ETS. In 75 luoghi particolarmente significativi per le relazioni tra i due Paesi verranno messi a dimora altrettanti alberi. Tra questi figurano anche luoghi segnati dagli orrori della guerra, ma divenuti nel tempo spazi di memoria e riconciliazione. Gli alberi rappresentano un filo verde che collega passato e futuro e rendono visibile il legame di amicizia che si è sviluppato tra i due Paesi. La commemorazione della Giornata del lutto nazionale e l’iniziativa “75 alberi per 75 luoghi” trasmettono così un messaggio comune: la memoria del passato ci impegna a costruire un presente fondato sulla pace, sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione, rafforzando l’amicizia italo-tedesca anche per le generazioni future.