Governo, messaggio di Meloni a Vox: smentite previsioni catastrofiche su di noi

Roma, 13 nov. (askanews) – “Quando quattro anni fa ci preparavamo ad assumerci la responsabilità di governare l’Italia, molti presagivano scenari catastrofici. Si parlava di isolamento internazionale, di instabilità economica, di rischi per le istituzioni democratiche. Oggi possiamo confrontare quelle previsioni con i fatti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla manifestazione elettorale di Vox a Madrid.

“Durante questi quattro anni – ha rivendicato – abbiamo lavorato per combattere l’immigrazione irregolare. Gli arrivi di immigrati sulle coste italiane si sono ridotti considerevolmente e, anche grazie all’iniziativa italiana, il dibattito europeo ha progressivamente riconosciuto l’importanza fondamentale della difesa delle frontiere esterne, della cooperazione con i paesi di origine e transito e di una politica di rimpatri più efficace”.

“Abbiamo visto crescere – ha proseguito la premier – l’occupazione di un milione e 300mila posti di lavoro, la stragrande maggioranza dei quali stabili. Abbiamo messo fine allo spreco di denaro pubblico destinato ad alimentare reti clientelari per fini elettorali e abbiamo protetto i risparmi degli italiani nonostante le tempeste che si sono scatenate intorno a noi. Abbiamo riportato l’Italia nel posto che merita in Europa, in Occidente e nel mondo, ha sottolineato ancora Meloni”.