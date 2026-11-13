IA e infrastrutture digitali, a Innovation Village Award il panel di Optima Italia

NAPOLI (ITALPRESS) – Intelligenza artificiale, reti e automazione aprono nuove opportunità di crescita, ma per trasformarle in risultati servono persone preparate, formazione continua e competenze capaci di integrare le tecnologie nei processi aziendali. E’ il messaggio emerso oggi dall’incontro “Innovare per crescere. Imprese, infrastrutture digitali e istituzioni per la competitività dei territori”, promosso da Optima Italia nell’ambito di Innovation Village Award e ospitato all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli.

Il panel ha messo a confronto istituzioni e protagonisti dell’industria tecnologica e delle telecomunicazioni per riflettere su come rendere connettività, dati e intelligenza artificiale accessibili e sostenibili per il tessuto produttivo. Dal confronto è emersa una priorità condivisa: tradurre gli investimenti in risultati misurabili, maggiore efficienza per le imprese e servizi migliori per i cittadini.

Ad aprire i lavori è stato Marco Realfonzo, CEO e CCO di Optima Italia, che ha spiegato la scelta di dedicare il focus di quest’anno al digitale dopo l’edizione incentrata sull’energia: “La domanda delle imprese è profondamente cambiata: oggi non ci si chiede più soltanto una fornitura, ma connettività, dati e servizi digitali integrati. Le aziende cercano soprattutto semplicità, che significa poter contare su un interlocutore unico, costi prevedibili e tempi certi di attivazione”. Realfonzo ha poi ribadito la necessità di un accompagnamento costante per le PMI prive di uffici IT strutturati, sottolineando che l’innovazione non è questione di latitudine ma di ecosistema, basato su infrastrutture completate, regole stabili e capitale paziente.

Spazio anche alle nuove imprese: Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, ha illustrato i risultati del torneo di startup promosso con Optima Italia, con 205 candidature da tutta Italia, 22 finalisti e 8 progetti vincitori. Pitch e incontri di business speed dating hanno favorito il confronto tra startup, imprese e investitori, con l’obiettivo di avviare nuove collaborazioni.

Sul fronte istituzionale, Ilaria Cavo, Deputata della Repubblica e relatrice in X Commissione della legge delega sul nucleare sostenibile, ha richiamato il contributo del PNRR alla diffusione delle reti e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, evidenziando la necessità di proseguire gli investimenti e attrarre capitale privato con regole stabili. Cavo ha inoltre rimarcato lo stretto legame tra transizione digitale, sicurezza dei dati ed energia: “Non esiste digitale senza energia: i data center e l’intelligenza artificiale richiedono una fornitura continua, stabile e decarbonizzata”.

Centrale anche il tema delle competenze, da rafforzare attraverso orientamento, ITS e collaborazione tra imprese e sistema formativo.

Il dibattito si è ampliato con gli interventi dei protagonisti dell’industria tecnologica. Antonio Sfameli di Ericsson ha ricordato il primato europeo nelle reti mobili e l’importanza strategica del 5G standalone e delle reti sicure come infrastrutture critiche per il Paese. Bassa latenza, capacità di trasmissione e prestazioni garantite aprono nuove possibilità per i servizi avanzati, mentre investimenti continuativi e semplificazione sono essenziali per sostenere lo sviluppo delle reti e la sovranità tecnologica.

A seguire, Danilo Cannoletta, SVP Digital Transformation & Sustainability di Leonardo (Divisione Aeronautica), ha illustrato come trasformazione digitale e sostenibilità viaggino di pari passo nei siti produttivi e lungo la filiera delle PMI. Gemelli digitali, simulazioni e intelligenza artificiale consentono di migliorare processi, sicurezza ed efficienza energetica. Il progetto di innovazione manifatturiera richiamato negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco evidenzia il valore del coinvolgimento dei fornitori, insieme alla formazione e allo sviluppo delle competenze per l’Industria 5.0. Academy e formazione interna accompagnano l’ingresso dei giovani e l’aggiornamento delle persone già in azienda.

Infine, Alessio Lechiara, CEO e Country Manager di Econocom Italia, ha portato l’attenzione sull’integrazione tecnologica nelle medie imprese e nella Pubblica Amministrazione: partire dai processi e dagli obiettivi, coordinare strumenti e competenze e misurare i benefici in termini di tempi, costi ed efficienza. Il modello della tecnologia come servizio, dalla proprietà all’uso, permette di accompagnare l’innovazione continua senza immobilizzare capitale, lasciando risorse disponibili per altre priorità aziendali. Per la PA, la sfida è trasformare gli investimenti in vantaggi tangibili per i cittadini.

– foto ufficio stampa Optima Italia –

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