Ieg: nei primi 9 mesi ricavi a 222,6 milioni (+16,7%), utile a 24,5 milioni (+53,3%)

(Adnkronos) – Italian Exhibition Group ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a 222,6 milioni di euro, in crescita del 16,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2025. L’Ebitda adjusted è pari a 59,3 mln (+31,6%) e l’Ebit adjusted a 42,8 mln (+45,4%). L’utile di periodo è pari a 24,5 mln (+53,3%). Lo rende noto Ieg in un comunicato dopo che il Cda ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026 che ha affinata la guidance sul fatturato 2026 che ora è atteso tra 295 e 298 milioni di euro. L’ebitda adjusted per il 2026 è atteso tra 80 e 83 mln di euro.

I primi nove mesi del 2026, sottolinea Corrado Peraboni, Ceo di Italian Exhibition Group, “premiano, ancora una volta, la coerenza del percorso di Ieg: ricavi in crescita del 16,7% e un ebitda Adjusted che sale di oltre il 30%. Una crescita in linea con la direzione strategica indicata nel piano industriale: scalare la dimensione senza compromettere la redditività ma piuttosto rafforzandola. La focalizzazione sulle attività a maggiore valore aggiunto consentirà al Gruppo di avere un portafoglio più robusto e non soltanto più ampio. Il trimestre ha avuto un simbolo: il nuovo Padiglione 2 di Vicenza, frutto di un lavoro corale, che ha accolto Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold con risultati oltre le attese. Insieme alla forza delle manifestazioni in Brasile, questi risultati hanno consentito di assorbire la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai e di confermare la guidance per l’esercizio 2026 nella sua fascia più alta”.