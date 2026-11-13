Italia-Francia, San Siro si inchina a Kimi Antonelli: il tributo al campione del mondo F1

(Adnkronos) –

Una standing ovation, gli occhi lucidi e un emozionato “wow”. Kimi Antonelli è tornato in Italia e, dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo di Formula 1, ha fatto tappa allo stadio San Siro per assistere alla sfida di Nations League tra Italia e Francia. Quando il suo volto è apparso sui maxi-schermi dello stadio, i 70mila spettatori presenti gli hanno riservato un momento speciali, alzandosi in piedi per applaudirlo.

“A San Siro c’è Kimi Antonelli”, ha urlato lo speaker, mentre le telecamere inquadravano il giovane campione. Visibilmente emozionato, Antonelli si è alzato in piedi e si è guardato intorno, osservando tutti gli spalti. Un momento di grande emozione, che il pilota non ha nascosto: il sorriso, gli occhi lucidi e, infine, un spontaneo “wow”, incredulo e felice per l’affetto ricevuto.