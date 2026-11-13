La Cina punta ad un sistema contabile all’avanguardia entro il 2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si impegnerà a istituire un sistema contabile con caratteristiche cinesi che sia all’avanguardia a livello internazionale durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), secondo un piano pubblicato ieri dal ministero delle Finanze.

Il piano individua sette compiti principali che riguardano lo Stato di diritto, i talenti, i servizi professionali, la vigilanza, la trasformazione digitale e intelligente, la governance internazionale e la teoria contabile, ha riferito il ministero.

Sul fronte del contrasto alle frodi finanziarie, la Cina rafforzerà il sistema di vigilanza, intensificherà il monitoraggio dei settori chiave e gli interventi per risolvere le criticità più evidenti, migliorando costantemente la precisione e l’efficacia di queste azioni, così da accelerare la risoluzione dei casi esistenti e arginare efficacemente l’insorgere di nuovi casi, secondo il piano.

La Cina innalzerà il livello di digitalizzazione e di impiego delle tecnologie intelligenti nel settore contabile, creando sostanzialmente un sistema con standard uniformi, operazioni sicure e controllabili e servizi intelligenti ed efficienti. Rafforzerà inoltre in modo significativo l’applicazione di queste tecnologie in materia di contabilità, revisione e gestione del settore, secondo il piano.

Lin Qiyun, direttore del dipartimento di contabilità del ministero, ha dichiarato in conferenza stampa che il piano si concentra sul rafforzamento dello Stato di diritto e della vigilanza, sullo sviluppo dei talenti e delle competenze, sull’avanzamento della trasformazione digitale e intelligente e su una maggiore apertura del settore, migliorandone al contempo l’efficienza.

Alla fine del 2025, la Cina contava oltre 10.000 società di revisione contabile, comprese le filiali, e più di 100.000 dottori commercialisti abilitati, che fornivano ogni anno servizi professionali a 4,2 milioni di imprese e istituzioni pubbliche.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-