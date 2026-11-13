La lunga scalata di Alvini: “Giravo la Toscana per vendere suole di scarpe, ora voglio la salvezza in A col Frosinone”

(Adnkronos) – La colonna sonora del lungo viaggio di Massimiliano Alvini la cantano i Coldplay. “Viva la vida è una canzone che mi ha accompagnato in questi ultimi anni. Penso rappresenti in buona parte il mio percorso”. Il ribaltamento del potere, di un’autorità costituita, è il tema di uno dei grandi successi della band capitanata da Chris Martin. E l’allenatore del Frosinone, nella traversata di tutte le categorie del calcio italiano, di idee consolidate e preconcetti ne ha buttati giù un bel po’. Oggi la sua squadra, neopromossa, è sesta in Serie A. E nel raccontarsi all’Adnkronos, il tecnico toscano dissemina pensieri non comuni per un gruppo da salvezza, che in campo suona bene. E non è un caso, perché la musica è passione. “A volte sì, associo qualche allenamento alle canzoni. Dipende dalle giornate, da come vanno. Io sono un po’ strano, diciamo che ogni tanto mi prende…”.

Alvini, è un’abitudine che ha portato bene…



“Chi è stato con me lo sa, lo facevo anche quando allenavo in Promozione o con gli amatori. Posso variare, dagli anni Settanta con Mina ai miei amati Coldplay…”.

La musica l’ha accompagnata fino alla Serie A, ma prima ci sono stati anni da allenatore part-time, su e giù per le strade della Toscana.



“Con mio fratello Walter vendevamo suole di scarpe, ci dividevamo le zone. Io cercavo sempre di andare dove poteva esserci un po’ di calcio. ‘Oggi vado ad Arezzo, voglio studiare gli allenamenti di Conte. Domani a Empoli per vedere Sarri al lavoro’ gli dicevo. Di mattina così, nel pomeriggio solo pallone. L’ho fatto per una quindicina d’anni, fino al 2013”.

Tanta gavetta attraverso tutti i campionati possibili, dai dilettanti ai professionisti.



“È una cosa bella. Fa capire che c’è una realtà da affrontare per raggiungere certi traguardi. In Promozione ci allenavamo la sera alle 19, sa che fatica a fine giornata? Io sfruttavo il pomeriggio per studiare, aggiornarmi, rubare con gli occhi ciò che poteva farmi migliorare sul campo”.

È vero che nei suoi anni al Tuttocuoio (2008-2015) disegnava schemi con lo shampoo negli spogliatoi?



“È capitato (sorride). A volte, preso dall’euforia di un momento, andavo dai giocatori per spiegare ciò che dovevano fare in campo. Ma non è tanto diverso da ciò che faccio oggi. Nei pranzi del giovedì, quando il presidente Stirpe, il ds Castagnini o il dg Doronzo mi chiedono qualcosa sulla squadra, prendo manciate di bustine di zucchero di colori diversi, le butto sul tavolo e ragioniamo di calcio e situazioni di gioco. Io lo sport lo vivo così”.

Cosa resta, in Serie A, del Massimiliano Alvini degli inizi?



“Non ho perso l’entusiasmo. Ho ancora quella fiammella dentro che mi fa arrivare al campo con voglia di vivere lo spogliatoio e tanto amore nei confronti del mio lavoro. È la stessa passione che mi muove da 26 anni. Se non ce l’avessi, smetterei domani. Che sia la squadra del bar o della Serie A…”.

Nella presentazione sul suo profilo Linkedin ha segnalato anche quattro esoneri, una cosa non da tutti. Perché?



“Sa, alleno da 25 anni. Sono riuscito a salire tutte le categorie con le vittorie sul campo, ma in alcune stagioni le cose non sono andate bene. Ci sta, fa parte del gioco e del lavoro. Un esonero non è per forza di cose da collegare a un fallimento, ci sono tante situazioni da considerare e ogni esperienza va contestualizzata. Certe cicatrici mi hanno reso un allenatore migliore. Le difficoltà mi hanno fatto diventare più forte, un esonero può aiutare a crescere più di una vittoria. Fino a cinque anni fa ho avuto un percorso fatto quasi soltanto di campionati positivi. Ecco, la realtà forse non era quella. Qualche situazione complicata, ogni tanto, può far bene”.

A maggio, dopo la promozione con il Frosinone, aveva detto all’Adnkronos: “Abbiamo intenzione di costruire una squadra giovane, puntiamo alla salvezza e vogliamo conquistarla con un’identità precisa”. Si aspettava un approccio così?



“Sono stato coerente. Noi vogliamo stare in Serie A, cercheremo di salvarci per provare a costruire un futuro importante. Sarebbe un traguardo straordinario, ancor di più se raggiunto con un’idea di calcio precisa. Poi, ci si può riuscire o no, ma l’importante è aver detto le cose come stanno”.

Qual è il segreto di questo Frosinone?



“C’è una condivisione, una coesione tra staff, allenatore e squadra. E c’è soprattutto disciplina, voglia di fare le cose insieme e di farle bene. Dietro, ovvio, c’è poi la società. La proprietà e il presidente Stirpe hanno una visione, ci mettono nelle condizioni di lavorare al meglio”.

Questa classifica cosa rappresenta?



“Siamo partiti bene, ma sappiamo che la Serie A presenta difficoltà in ogni momento. La classifica non ci spaventa in nessun modo, abbiamo ben chiaro cosa fare e sappiamo che, se a maggio ci saremo salvati, avremo fatto un buon lavoro. In quel caso, sarà merito di tutti”.

La sosta è arrivata al momento giusto?



“Direi proprio di sì. Per rimettere a posto alcune situazioni, alcuni infortuni. Direi che è ben gradita”.

Dopo il successo contro il Como aveva raccontato con un sorriso come i suoi figli si fossero arrabbiati con lei per il Fantacalcio. Adesso le chiedono consigli sulla formazione?



“Se uno mi dice qual è la differenza tra la serie A e la Prima Categoria, io dico il fantacalcio (sorride). Tutti mi chiedono dei giocatori, di come stanno, i motivi delle assenze. Io sbotto: ‘Lo volete sapere per qualche motivo?’. E loro: ‘Per schierarli nelle nostre formazioni’. È una cosa folle. Io non lo faccio, ma i miei amici o i miei figli si divertono e mi domandano: ‘Babbo, babbo, Raimondo quando torna?’ “.

A proposito di Raimondo, sul più bello è arrivato un infortunio da capocannoniere del campionato. Come sta?



“Sta meglio, penso che lo rivedremo presto. Nel giro di 20-25 giorni, forse anche un po’ prima, potrebbe essere in campo”.

Un altro che sta vivendo una stagione straordinaria è Calò. L’ha inseguito per più stagioni, ora può allenarlo e i risultati si vedono…



“È un giocatore pensante, molto intelligente e dai piedi gentili, efficaci. E poi ha i tempi di gioco, è straordinario in mezzo al campo. Il suo obiettivo è migliorare e noi vogliamo aiutarlo nel diventare un calciatore eccellente, non conta riuscirci anche a 31 o 32 anni”.

Se dovesse continuare con questo rendimento, può arrivare una convocazione in Nazionale?



“Mancini ha detto che se Calò continuerà nel suo percorso, la chiamata può arrivare e io ho apprezzato tantissimo le sue parole. Oggi, secondo me, c’è da dare spazio ad alcuni giovani che possano iniziare un percorso in azzurro. Poi, se Jack continuerà con queste prestazioni, può esserci spazio anche per lui”.

Da Palmisani a Schmid e Kvernadze, tanti altri elementi si sono messi fin qui in mostra alla grande. Chi l’ha stupita di più?



“La Serie A non fa sconti e ognuno di questi ragazzi sta vivendo a modo suo un percorso di miglioramento. Il gruppo mi sta dando grande soddisfazione, farei un torto dicendone uno solo”.

Il ds Castagnini ha rassicurato l’ambiente, spiegando che il Frosinone non venderà pezzi pregiati a gennaio e l’obiettivo sarà migliorare la squadra. Come si può fare?



“Guardi, mi fido talmente tanto del direttore, del presidente Stirpe, del dg Doronzo e della nuova proprietà, che ho poco da dire. A fare il mercato ci pensano loro, sanno come lavoro. Io devo incidere a livello tecnico, insieme al mio staff”.

Dopo la sosta ci sarà il Milan a San Siro, che effetto le fa arrivare alla Scala del calcio con un Frosinone sesto in classifica?



“Deve esserci un approccio da squadra consapevole delle difficoltà a cui andrà incontro, ma che vuol far bene. Tutto bello, ok, ma oggi andiamo lì per determinare con il nostro modo di essere”.

Nel 2022 ha fermato il Milan scudettato con la sua Cremonese neopromossa, facendo una partita molto difensiva. Ha già detto che non lo rifarebbe…



“Per identità, il Frosinone è una squadra che vuole fare la partita. Poi, sappiamo che ci sono avversari forti, ma non vogliamo aspettare e puntiamo a giocarcela. In questo, chiaro, c’è anche una strategia di gara, perché contro certe squadre e certi campioni devi avere accorgimenti diversi”.

Anni fa, nelle categorie inferiori, mandava suo fratello Walter a misurare i campi delle squadre avversarie prima delle partite. C’è pericolo che ricapiti?



“No, no. Adesso non c’è più pericolo…”. È cambiata la musica.