La Russa: “Lungimiranza di Fnm la rende punto di riferimento europeo”

(Adnkronos) – “Sono orgoglioso di partecipare a una cerimonia che sottolinea che sono cento anni che le Ferrovie Nord rendono Milano più vicina ai territori e al futuro che hanno saputo costruire”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando a Palazzo Mezzanotte per l’evento in occasione dei cento anni dalla quotazione in Borsa di Fnm. “Il bello di Ferrovie Nord è che il futuro ce l’ha davanti, ma il futuro ce l’ha anche alle spalle, perché nel 1926 già entravano in Borsa e già nella metà dell’800 cominciavano a pensare al collegamento tra Milano e tutti i territori vicini. Una lungimiranza – ha evidenziato La Russa – che fa di Ferrovie Nord e di Milano un punto di riferimento nazionale ed europeo”.