Malattie rare, Moroncini (Simi): “In Egpa terapie mirate per evitare il cortisone”

(Adnkronos) – Nella granulomatosi eosinofila con poliangioite, per arrivare a “una vera medicina di precisione, con terapie mirate, efficaci su tutte le manifestazioni cliniche e capaci di evitare il ricorso al cortisone”, è fondamentale “completare la conoscenza della patogenesi, per ottenere test diagnostici e prognostici affidabili, anticipare il riconoscimento della malattia e stabilire la prognosi, paziente per paziente”. Lo ha detto Gianluca Moroncini, vicepresidente e presidente eletto della Società italiana di medicina interna (Simi) sezione Emilia Romagna Marche e responsabile scientifico del congresso regionale, in corso ad Ancona oggi, 13 novembre, e domani.

“Per anticipare il più possibile la diagnosi dell’Egpa – continua l’esperto – la popolazione da tenere sotto particolare attenzione è rappresentata dai soggetti affetti da asma grave eosinofilico, che nella maggior parte dei casi costituisce la prima manifestazione clinica della malattia. È quindi indispensabile una collaborazione virtuosa tra medici di famiglia e specialisti, quali allergologi, pneumologi e internisti con competenze di immunologia clinica”. Questa collaborazione, sottolinea Moroncini, “può realizzarsi soltanto attraverso una corretta formazione dei medici già durante il corso di laurea e, successivamente, nei percorsi didattici post-laurea. La sfida, come per tutte le malattie rare, è creare una classe medica consapevole e capace di fare rete nel modo giusto”. La granulomatosi eosinofila con poliangioite è una malattia rara e complessa che può coinvolgere più organi e richiede l’integrazione di competenze differenti. “Nel nostro centro – precisa l’esperto – il percorso diagnostico-terapeutico pone al centro il paziente affetto da ipereosinofilia e attorno a lui un team medico multispecialistico in grado di gestire congiuntamente le diverse problematiche cliniche della persona”. Alle competenze cliniche interdisciplinari si affianca la ricerca. “Attraverso ‘Marche Biobank’ e il Centro di medicina di precisione per le malattie rare – puntualizza – possiamo studiare, previo consenso informato, i campioni biologici ottenuti dai singoli pazienti, con l’obiettivo di personalizzare le cure e sviluppare nuove conoscenze sugli aspetti dell’Egpa ancora poco noti”.

A livello nazionale, il gruppo di lavoro della Simi dedicato alle malattie autoimmuni e autoinfiammatorie può contribuire al censimento delle persone con sospetta o accertata Egpa seguite nei reparti italiani di Medicina interna, “che rappresentano la spina dorsale del servizio sanitario pubblico”. Il censimento, conclude Moroncini, “è la premessa per istituire un registro destinato alla raccolta di dati clinici ed epidemiologici utili alla ricerca e al miglioramento della rete per un invio efficace dei pazienti verso centri di riferimento in grado di gestire tutti gli aspetti della malattia”.