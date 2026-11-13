Manovra, incontro governo-sindacati: si cercano nuovi fondi per sanità. Meloni: “Toglieremo misure su scuola, non erano tagli”

(Adnkronos) – Il governo apre alla possibilità di aumentare i fondi per la sanità, mentre saltano le misure sulla scuola. Sono le novità emerse dall’incontro di oggi, venerdì 13 novembre, tra esecutivo e sindacati a Palazzo Chigi sulla Manovra.

Rispetto alla decisione di togliere le misure sulla scuola, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social spiega che “abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione a un’istituzione che consideriamo fondamentale, ai ragazzi che la vivono, perché la scuola è molto più di una voce di bilancio: è il posto dove si decide che nazione saremo fra vent’anni. E questa è la ragione per la quale questo governo ha investito nella scuola più di quanto hanno fatto i suoi predecessori”.

“Durante l’incontro avuto oggi con i sindacati, il governo ha confermato che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio anche ribadire che non si trattava di tagli”. In cui precisa che “nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa. La misura, prevista in Manovra, cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte, perché la scuola negli ultimi dieci anni ha perso quasi 800mila studenti a causa del calo delle nascite”.

“Si può discutere di tutto ed è giusto farlo, ma chi racconta che questo governo taglia la scuola dice una cosa che i numeri smentiscono uno per uno. Noi crediamo nel ruolo della scuola perché crediamo nei nostri ragazzi, vogliamo offrire loro strumenti per sviluppare al meglio le loro capacità”.

“Basti pensare che in quattro anni noi abbiamo aumentato le risorse per questo settore, dell’istruzione, del 13,1% rispetto al 2022 – inizia l’elenco la premier -. Abbiamo rinnovato per ben tre volte i contratti in una sola legislatura, 419 euro al mese in più per i docenti, 304 in più per il personale Ata, più gli arretrati, non accadeva da moltissimo tempo. Abbiamo assunto circa 206mila persone tra docenti e personale Ata, ne assumeremo altre 40mila il prossimo anno. Per capirci, in questa legislatura i docenti assunti saranno oltre 20mila in più rispetto a quelli che erano stati assunti nella scorsa legislatura. E ci siamo occupati delle migliaia di idonei di concorsi che i governi precedenti avevano abbandonato al loro destino”. “E poi l’edilizia scolastica – aggiunge Meloni -, sulla quale sono stati investiti durante questo governo 14 miliardi di euro. Anche qui, per capirci, negli undici anni che vanno da Monti a Conte, passando per Renzi, Letta, Gentiloni, Draghi in tutto ne erano stati stanziati sei, meno della metà”.

“Non è finita perché nella Legge di Bilancio che il Parlamento sta esaminando c’è una nuova misura alla quale io tengo in modo particolare. Abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse che abbiamo per dotare le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore. I bandi si faranno nel ’27, le risorse saranno erogate a partire dal 2028, perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d’inverno o a 35 gradi a giugno”, dice ancora la presidente del Consiglio.

“Stiamo lavorando col ministro Giorgetti per individuare maggiori fondi, ma lo dico con chiarezza: vogliamo premiare chi lavora nel Servizio sanitario nazionale”. È quanto avrebbe detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, secondo quando apprende l’Adnkronos Salute. Si starebbe lavorando a una possibile misura per recuperare risorse da dedicare a medici e infermieri, dopo quelle già dedicate ai pronto soccorso.

Al termine dell’incontro il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri annuncia “una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano. Il governo ha annunciato “che ritirerà l’intervento previsto sui tagli della scuola e noi abbiamo chiesto che quelle risorse siano utilizzate come investimento nel settore della scuola”.

Sul fronte sanitario, invece, il segretario generale della Uil ha riferito di aver sollecitato maggiori finanziamenti, spiegando che “il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, stanno valutando di mettere ulteriori risorse e su questa cosa insisteremo”. L’esponente sindacale ha, inoltre, posto l’accento sulla situazione del comparto privato convenzionato, sollecitando un intervento congiunto del Ministero della Salute e delle Regioni perché “non sia possibile fare le convenzioni con strutture private, che non rinnovano i contratti da anni, è una questione di dignità del lavoro. Non possiamo dare i soldi pubblici a strutture che si rifiutano di rinnovare i contratti per i lavoratori e le lavoratrici”.

Bombardieri denuncia, poi, una chiusura dell’esecutivo sul tema previdenziale, chiedendo l’impiego immediato delle risorse già disponibili. Secondo il leader sindacale, i fondi stanziati non devono essere rinviati al nuovo anno per evitare che i tempi politici ne blocchino l’erogazione: “Ci sono 800 milioni, disponibili sul tema delle pensioni, quegli 800 milioni devono essere utilizzati adesso, non a gennaio, perché probabilmente il governo non riuscirà a utilizzarli prima delle elezioni”.

Respingendo l’approccio prudente del ministro dell’Economia, Bombardieri invoca equità per i pensionati: “C’è una questione di giustizia sociale: i soldi delle pensioni vanno utilizzati per rivalutare le pensioni”, garantendo così “l’intero valore delle pensioni a chi ha maturato una vita di sacrifici”. Sul fronte degli interventi strutturali, la Uil chiede di “riprendere e reinserire Opzione donna” e ribadisce l’urgenza di “istituire una pensione di garanzia per i giovani che ancora continuano a entrare al lavoro con situazioni di precarietà e di lavoro mal pagato”.

Infine, giudicando “piuttosto strampalate” le proposte avanzate finora dall’esecutivo, Bombardieri ha confermato il proseguimento delle iniziative di mobilitazione “per convincere il governo che quegli 800 milioni che ci sono devono essere utilizzati subito”.

Decisamente più duro il giudizio, espresso all’uscita, dal confronto dal segretario confederale della Cgil Christian Ferrari, che ha definito il vertice “un incontro cortese, ma politicamente inutile”, ribadendo la netta contrarietà del sindacato nei confronti di una Legge di Bilancio giudicata “fondata sul binomio austerità e riarmo, che taglia l’istruzione, definanzia la sanità, fa cassa sulla previdenza sia col taglio della perequazione sia confermando l’aumento dell’età pensionabile”. Ferrari ha inoltre criticato l’assenza di una strategia per compensare la chiusura del Pnrr e contrastare la deindustrializzazione, contestando la scelta di destinare oltre 14 miliardi nel prossimo biennio alle spese militari, da lui descritto come “il più colossale incremento delle spese in difesa che si sia mai visto nel nostro Paese in tempi di pace”, elemento che secondo l’esponente sindacale conferma le ragioni dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre.

“Io ho visto soltanto dichiarazioni del ministro, aspettiamo i fatti” dice Elly Schlein a margine del Festival dell’Economia sociale a Forlì. “Insieme al mondo della scuola abbiamo alzato la voce contro la scellerata idea di tagliare 5.000 insegnanti, 2.000 del personale tecnico-amministrativo, dopo i tagli che ci sono già stati l’anno scorso sempre sulla scuola. Un Paese che non crede nella sua scuola è un Paese che non crede nel suo futuro. Noi dovremmo invece occuparci di come pagare meglio gli insegnanti che sono tra i meno pagati d’Europa e di come fare un grande investimento sull’edilizia scolastica. Perché alla scuola non servono tetti per cacciare bambini stranieri, servono tetti che non crollino e strutture adeguate dal punto di vista anche della sicurezza sismica. E su questo bisogna investire molto di più, perché mi è capitato anche recentemente di visitare delle scuole che non sono ancora a norma dal punto di vista della sicurezza sismica”.

Da Perugia, Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni: “Nei suoi video racconta un’Italia che non esiste, mentre i cittadini sono piegati da rincari e tasse record”. Il leader del M5S critica la premier che, dice, “dribbla studenti, agricoltori, autotrasportatori, mentre poi taglia al ceto medio dei pensionati sino a 500 euro all’anno”. E ancora, “programmati tagli per la scuola, definanziamento per la sanità. Negli anni è stata tagliata anche la cybersicurezza”.

La soluzione, secondo Conte, è “voltare pagina” e recuperare risorse, tagliando “i 14 miliardi destinati al riarmo nei prossimi anni, a partire dai 7 miliardi previsti per i caccia F-35”.