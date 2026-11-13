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Manovra, Margiotta (Confsal). “Bene incontro a Chigi, via i tagli sulla scuola”

| 13 Novembre 2026 21:05 | 0 commenti

Manovra, Margiotta (Confsal). “Bene incontro a Chigi, via i tagli sulla scuola”

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il confronto a Palazzo Chigi tra sindacati e governo sulla manovra “è andato molto bene, ci eravamo detti ottimisti che venisse recepita la proposta Confsal di spostare 1 miliardo e 200 milioni dall’intervento sull’Irpef, riguardante i redditi medio alti, in direzione dei redditi medio bassi con recupero di risorse che potevano anche eliminare i tagli sulla scuola. Oggi possiamo dire che i tagli sulla scuola non ci sono più”. Lo dichiara Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, al termine dell’incontro. 

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