Mattarella riceve Andrea Kimi Antonelli al Quirinale, in omaggio il casco autografato / Video

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il neo Campione del Mondo di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il pilota ventenne della Mercedes, nato a Bologna nel 2006 e accompagnato per l’occasione dai familiari, è stato accolto dal Capo dello Stato a seguito dello storico traguardo conseguito nel Mondiale di F1 2026.

Con la conquista del titolo iridato – arrivata matematicamente al Gran Premio del Messico – Antonelli è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, riportando l’Italia sul gradino più alto dell’automobilismo internazionale a 73 anni di distanza dall’ultimo successo azzurro firmato da Alberto Ascari nel 1953.

L’udienza al Quirinale rappresenta il massimo riconoscimento istituzionale per la straordinaria impresa del giovane talento italiano, prima che il pilota si concentri sui prossimi impegni sportivi della stagione, tra cui l’imminente Gran Premio di Las Vegas. Antonelli, in giacca e cravatta, ha donato al Capo dello Stato il suo casco con la dedica “Al presidente Mattarella con molta ammirazione” scritta e autografata sulla visiera.

– Foto Quirinale –

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