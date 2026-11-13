Maurizio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Le ultime due partite da commissario tecnico degli Stati Uniti, poi il ritorno in Inghilterra per allenare il Manchester United. Il club dell’Old Trafford, infatti, ha reso noto che “Mauricio Pochettino ha accettato l’incarico di allenatore della prima squadra, a partire dal 18 novembre. Il club ha raggiunto un accordo con la Federazione calcistica statunitense (U.S. Soccer Federation) per consentire a Mauricio e al suo staff di liberarsi dai propri impegni con la nazionale degli Stati Uniti”.

“Il tecnico argentino – sottolinea il ManUtd – è noto per il suo stile di gioco offensivo e ad alta intensità, per la sua capacità di costruire squadre solide e coese, e per gli eccellenti risultati ottenuti nello sviluppo dei singoli calciatori. Pochettino ha sempre lavorato ai massimi livelli del calcio professionistico in diversi campionati. Ha iniziato la sua carriera da allenatore all’Espanyol nel 2009, per poi passare al Southampton, con cui nel 2014 ha stabilito il record di punti del club in Premier League. Nel corso delle cinque stagioni complete trascorse al Tottenham, Pochettino ha consentito al club una presenza costante in Champions League, ottenendo la qualificazione per quattro anni consecutivi e guidando la squadra alla sua prima finale nella competizione, nel 2019”.

“Nel 2021 è approdato al Paris Saint-Germain, dove ha conquistato il titolo di Ligue 1, la Coppa di Francia e la Supercoppa francese, prima di passare al Chelsea nel 2023. Più recentemente, ha guidato la nazionale maschile degli Stati Uniti fino agli ottavi di finale della Coppa del Mondo Fifa”, conclude il Manchester United.

L’argentino prende il posto dell’esonerato Michael Carrick ed eredita una squadra penultima in classifica con 8 punti in 10 giornate. Alla ripresa del campionato lo United farà visita al Liverpool nel match che dovrebbe essere quello del debutto di Mauricio Pochettino.

POCHETTINO SALUTA LA NAZIONALE USA “E’ STATO UN ONORE”

Annuncio ufficiale del Manchester United ma anche da parte dell’U.S. Soccer: Mauricio Pochettino guiderà gli Stati Uniti nelle sfide del 14 e 17 novembre contro Haiti, poi dal 18 sarà l’allenatore dello United. “Mauricio ha lasciato un segno indelebile nella U.S. Soccer grazie alla sua leadership, alla sua professionalità e al suo impegno verso i nostri giocatori e la nostra cultura”, ha dichiarato JT Batson, ceo e segretario generale della Federazione. “Ciò di cui andiamo più fieri va oltre le semplici vittorie. Lui e il suo staff hanno innalzato gli standard, rafforzato la nostra cultura e creato legami più solidi tra le nazionali giovanili e la nazionale maggiore. Questi cambiamenti sono ormai parte integrante del nostro modo di lavorare e continueremo a svilupparli, puntando a un successo duraturo sulla scena mondiale”.

Nominato ct Usa nel settembre 2024, Pochettino ha collezionato 21 vittorie, 12 ko e due pareggi in 35 gare. Sotto la sua guida, gli Stati Uniti hanno raggiunto la finale della Concacaf Gold Cup 2025 e si sono qualificati per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, disputati in casa. Con tre successi nel corso del torneo, Pochettino ha stabilito il record di vittorie in una Coppa del Mondo come ct.

“Avere l’opportunità di rappresentare gli Stati Uniti è stato uno dei più grandi onori della mia carriera. Siamo profondamente grati ai giocatori per il loro impegno, ai tifosi per la fiducia dimostrata e alla Federazione per aver sempre sostenuto il nostro staff, creando le condizioni per influenzare la cultura calcistica in questo grande Paese – ha dichiarato Pochettino -. Vogliamo ringraziare Cindy Parlow Cone, JT Batson e Dan Helfrich per la collaborazione e per lo straordinario rapporto di lavoro instaurato durante il nostro periodo qui. Il bacino di talenti negli Stati Uniti, dalle giovanili fino alla nazionale maggiore, è enorme: è anche per questo che nutriamo grande fiducia nel futuro del calcio statunitense. Avrete sempre un posto speciale nei nostri cuori e continueremo a sostenere le squadre ogni volta che scenderanno in campo”. Adesso gli Stati Uniti cercano un nuovo ct: il sogno, secondo le indiscrezioni di stampa, Pep Guardiola è il sogno ma ci sono altri candidati, tra questoi anche Roberto Martinez ec ct del Belgio e del Portogallo.

-Foto IPA Agency-

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