Milano si prepara al Natale sulle note di Madame

Milano, 13 nov. (askanews) – Quest’anno la magia del Natale ha deciso di viaggiare suquattro ruote, attraversando l’Italia da Nord a Sud. È partito giovedì 12 novembre daMilano il LEGO Holiday Lab, il più grande progetto itinerante mai realizzato da LEGO Italiaper accompagnare le feste con un messaggio chiaro: il gioco è ancora più bello secondiviso.A tenere il battesimo di questo speciale truck natalizio lungo 17 metri c’è Madame, sceltacome prima Ambassador di un tour che unisce musica e mattoncini.Le parole di Madame, cantante: “È un piacere grandissimo perché i LEGO hanno fattoparte di vari periodi della mia vita, dalla mia infanzia fino all’età più adulta. Qualche annofa, appunto, appena mi sono trasferita da sola a vivere qua a Milano, ho iniziato a giocarecon i LEGO. E quindi sono molto, molto, molto legata e molto appassionata”.A bordo del mezzo, allestito come una vera fabbrica di Babbo Natale su due piani, grandie piccoli potranno cimentarsi in un’escape room fatta di enigmi al piano inferiore, per poisalire a costruire una decorazione da portare a casa.Dopo il debutto milanese, la carovana farà tappa a Torino, Genova, Firenze e Roma, finoal gran finale di Napoli a ridosso delle feste.LEGO donerà i set ai bambini in difficoltà così come spiegato da Davide Cajani, MarketingDirector di LEGO Italia: “LEGO donerà i set ai bambini in difficoltà. Per noi questa èun’iniziativa fondamentale per la nostra campagna Holiday. Il LEGO Holiday Lab è untrack di 17 metri, su due piani, dove nella parte più in basso c’è la possibilità di costruire edi risolvere degli enigmi, mentre sopra c’è la possibilità di costruire delle decorazioni diNatale da portarsi a casa, come ricordo”.Un’opportunità di aggregazione e spensieratezza. Tra una nota musicale e un mattoncinoincastrato all’altro, l’obiettivo resta quello di ritagliarsi del tempo di qualità con chi si ama.