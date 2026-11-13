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Nations League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

| 13 Novembre 2026 09:04 | 0 commenti

Nations League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in campo la Nations League. Oggi, venerdì 13 novembre, il torneo dedicato alle nazionali è di nuovo protagonista con la quinta giornata. Occhi puntati sulla Germania impegnata in trasferta in Serbia e sull’Olanda che ospita la Grecia nei due match del gruppo B della Lega A. Per la Lega B in campo Slovenia-Svizzera e Scozia-Macedonia del Nord. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming. 

Ecco tutte le partite di Nations League in programma oggi, venerdì 13 novembre:  

ore 18.00  

Moldavia-Kazakistan (Lega C) 

ore 20.45:  

Serbia-Germania (Lega A)  

Olanda-Grecia (Lega A)  

Scozia-Macedonia del Nord (Lega B)  

Slovenia-Svizzera (Lega B)  

Slovacchia-Isole Faroe (Lega C) 

Bulgaria-Islanda (Lega C) 

Lussemburgo-Estonia (Lega C) 

Andorra-Gibilterra (Lega D) 

Liechtenstein-Azerbaigian (Lega D).  

Le partite di oggi di Nations League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.  

 

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