Nations League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

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(Adnkronos) – Torna in campo la Nations League. Oggi, venerdì 13 novembre, il torneo dedicato alle nazionali è di nuovo protagonista con la quinta giornata. Occhi puntati sulla Germania impegnata in trasferta in Serbia e sull’Olanda che ospita la Grecia nei due match del gruppo B della Lega A. Per la Lega B in campo Slovenia-Svizzera e Scozia-Macedonia del Nord. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming.
Ecco tutte le partite di Nations League in programma oggi, venerdì 13 novembre:
ore 18.00
Moldavia-Kazakistan (Lega C)
ore 20.45:
Serbia-Germania (Lega A)
Olanda-Grecia (Lega A)
Scozia-Macedonia del Nord (Lega B)
Slovenia-Svizzera (Lega B)
Slovacchia-Isole Faroe (Lega C)
Bulgaria-Islanda (Lega C)
Lussemburgo-Estonia (Lega C)
Andorra-Gibilterra (Lega D)
Liechtenstein-Azerbaigian (Lega D).
Le partite di oggi di Nations League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.
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