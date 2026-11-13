X
<
>

Nazionale, Frattesi lascia il ritiro per un risentimento muscolare

| 13 Novembre 2026 18:34 | 0 commenti

Nazionale, Frattesi lascia il ritiro per un risentimento muscolare

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

MILANO (ITALPRESS) – All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Intanto Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA