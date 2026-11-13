Nordcorea, Kim ordina modifica bandiera nazionale: addio modello sovietico

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha deciso di modificare la bandiera nazionale, abbandonando il modello di epoca sovietica adottato nel 1948 sotto il governo del nonno e fondatore del Paese, Kim Il Sung. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui la nuova versione del vessillo, presentata questa settimana nell’ambito di alcune modifiche costituzionali, sarà più corta e avrà la stella rossa spostata più vicino al centro. La bandiera originale, caratterizzata da una stella rossa decentrata e da strisce bianche e blu lungo i bordi superiore e inferiore, era stata progettata da Mosca dopo la Seconda guerra mondiale.

Secondo le documentazioni storiche, già nel 1948 un funzionario nordcoreano propose di ridurne la lunghezza, ma la richiesta fu respinta. Le proporzioni del vessillo lo rendevano talvolta difficile da far sventolare, al punto che la stella rossa poteva rimanere nascosta tra le pieghe del tessuto. Nonostante le sue origini sovietiche, la propaganda nordcoreana aveva successivamente attribuito a Kim Il Sung la creazione della bandiera.