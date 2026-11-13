Pianista cubano Rubalcaba vince Latin Grammy per “Gonzalo plays Pino”

Roma, 13 nov. (askanews) – La musica di Pino Daniele conquista i Latin Grammy Awards. Il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, tra i più importanti protagonisti del jazz internazionale, ha vinto il premio per il Best Latin Jazz album con “Gonzalo Plays Pino”, un progetto discografico interamente dedicato alla rilettura dell’universo musicale di Pino Daniele.

Un riconoscimento che assume un significato particolarmente importante per la musica italiana: un progetto nato e sviluppato in Italia, prodotto musicalmente da Enrico Iubatti ed Onofrio Piccolo con la produzione esecutiva di Itinera / TC Sette di Onofrio Piccolo e Tino Cennamo e sostenuto dal lavoro di Tema – The European Music Agency di Enrico Iubatti e Andrea Scaccia (che cura il booking internazionale e il management di Gonzalo Rubalcaba) e da Pomigliano Jazz, conquista uno dei più prestigiosi riconoscimenti dell’industria musicale mondiale.

Per la prima volta, la musica di Pino Daniele arriva ai Latin Grammy attraverso un progetto discografico interamente dedicato alla sua opera. Un risultato che testimonia la straordinaria universalità del linguaggio musicale dell’artista napoletano, capace di attraversare generi, culture e generazioni.

In “Gonzalo Plays Pino”, Rubalcaba restituisce alle composizioni di Pino Daniele una nuova dimensione espressiva, valorizzandone la ricchezza armonica, la profondità melodica e la naturale vocazione internazionale.

Registrato tra Napoli e Miami, l’album comprende undici brani originali di Pino Daniele, riarrangiati dal pianista. Al suo fianco, in questo viaggio Daniele Sepe al sax tenore, Aldo Vigorito al contrabbasso, Claudio Romano alla batteria, Giovanni Imparato alle percussioni, Giovanni Francesca alla chitarra e Maria Pia De Vito alla voce.

“Sono felice e profondamente grato all’Accademia per questo Latin Grammy, che voglio condividere con tutti i musicisti: Daniele Sepe, Aldo Vigorito, Claudio Romano, Giovanni Imparato, Giovanni Francesca e María Pía De Vito; con i produttori Onofrio Piccolo e il suo team di ITINERA, Pomigliano Jazz Festival, Enrico Iubatti e TEMA; con gli ingegneri del suono Carlo Gentiletti, Mario García Haya (Mayitin), Oscar Autie e Kenya Autie; e con tutte le persone che hanno creduto in questo progetto. Avvicinarmi alla musica di Pino Daniele è stato un viaggio di scoperta: nelle sue canzoni ho riconosciuto una sensibilità vicina alla mia storia, così come a Napoli ho ritrovato qualcosa della mia L’Avana. Questo premio è anche un omaggio alla forza della sua musica, capace di trascendere lingue, culture e generazioni”.

Alessandro Daniele, presidente della Fondazione Pino Daniele Ets e figlio dell’artista, ha commentato: “Il Latin Grammy assegnato a Gonzalo Plays Pino testimonia quanto il patrimonio musicale di Pino sia ancora vivo e continui a rappresentare una fonte di ispirazione anche per grandi musicisti internazionali. Proprio pochi giorni fa, la Fondazione Pino Daniele ha voluto rendere omaggio a questo progetto discografico realizzato da Gonzalo, conferendogli un riconoscimento speciale nell’ambito del Musicante Awards – Premio Pino Daniele, con la seguente motivazione: ‘Per aver riconosciuto nell’opera di Pino Daniele una musica aperta, libera dai confini, trovando nelle proprie radici e nel proprio linguaggio una naturale sintonia capace di unire culture, identità e sensibilità diverse’.

A Gonzalo e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro vanno le mie più sincere congratulazioni”.

Nel corso della cerimonia del 12 novembre 2026, Gonzalo Rubalcaba ha conquistato oltre al “Best Latin Jazz/Jazz Album – Gonzalo Plays Pino”, anche il “Best Instrumental Album – A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”.

Una doppia vittoria che conferma il ruolo centrale del pianista cubano nel panorama musicale internazionale e la sua straordinaria capacità di muoversi tra differenti linguaggi musicali.

Con i riconoscimenti conquistati nel 2026, Gonzalo Rubalcaba raggiunge un totale di 9 vittorie tra Grammy Awards e Latin Grammy Awards. Un palmarès che testimonia oltre tre decenni di eccellenza artistica, ricerca musicale e collaborazioni con alcuni dei più grandi protagonisti del jazz internazionale.