Reddito di cittadinanza, per M5S c’è accordo nel centrosinistra

(Adnkronos) –

Stefano Patuanelli va dritto. “Abbiamo già trovato l’accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione”, ha detto oggi l’esponente M5S. A sondare le altre forze del centrosinistra però le cose non stanno del tutto così. Che sia necessaria una misura universalistica di contrasto alla povertà è un tema condiviso. Sono arrivate aperture anche da Italia Viva. L’idea è quella di una misura che raccolga l’eredità del vecchio reddito e corregga quello non ha funzionato di quella misura. Ma il discorso è ancora tutto da affrontare. Lo si inizierà a fare da domani, quando alle 9 è fissata la call del tavolo ‘Lavoro, salari, professioni e pensioni’. Ieri c’è stata un prima riunione, si bissa domani e sono già convocati altri due appuntamenti, uno domenica e uno lunedì mattina.

A quanto viene riferito, nella riunione di ieri il punto del reddito non è stato affrontato. “Non ci siamo ancora arrivati”. Innanzitutto per “il metodo che ci siamo dati. Si parte sempre da quello che c’è già, ovvero le proposte che abbiamo già presentato insieme in questi anni. Sul lavoro ci sono salario minimo e riduzione dell’orario, per dire”, spiega uno degli sherpa. Ma sul merito l’intenzione è quella di arrivare a una proposta sul tema. “Il reddito di cittadinanza? È il minimo in un Paese civile”, dice Alessandro Onorato di Progetto Civico. “Lo strumento va migliorato, ma in Italia c’è un odio sociale verso i poveri. Bisogna ribaltare il paradigma: si combatte la povertà, non i poveri”. Sarà su quel ‘miglioramento’ che si confronteranno le opposizioni.

Intanto arrivano critiche dal centrodestra e non solo. Twitta Carlo Calenda: “Eccoli qui. Ricominciano con bonus e assistenzialismo. Del resto hanno già distrutto le finanze pubbliche l’ultima volta che hanno governato l’Italia. Il campo largo e i 5S sono la stessa cosa, chiunque vinca le primarie. L’agenda la fa Conte. Fine”. E pure il libdem Luigi Marattin: “A Stefano Patuanelli, dico che ciò che propone di inserire nel programma del centrosinistra si chiama Naspi, non reddito di cittadinanza, ed esiste da oltre 10 anni” e così possono “dire ‘ho mantenuto la promessa’, semplicemente cambiando nome ad un istituto che già. Praticamente, dei pubblicitari prestati alla politica”.