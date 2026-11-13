Ricorso Galliani, Tribunale Federale dichiara ‘non luogo a provvedere’: cosa cambia verso elezioni Figc

(Adnkronos) – “Il Tribunale Federale Nazionale, all’esito dell’udienza dedicata alla fase cautelare del procedimento incardinato a seguito del ricorso proposto dal senatore Adriano Galliani, preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere”. Così la Figc in una nota ufficiale pubblicata oggi, venerdì 13 novembre, in merito all’annullamento del comunicato ufficiale 25/2026, con cui il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò aveva deliberato di costituire la Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della Figc. Il Tfn ha fissato l’udienza per la discussione del merito alle ore 10.30 di martedì 24 novembre. Il reclamo era stato presentato da Adriano Galliani, sfidante di Malagò per la presidenza della Federazione e al centro c’era il tema della doppia firma del Genoa nella Lega Calcio Serie A (a sostegno prima di Galliani e poi di Malagò).

L’avvocato Filippo Lattanzi, legale di Adriano Galliani, ha spiegato: “Pienamente soddisfatti. Obiettivo del ricorso raggiunto: ripristinato il rispetto delle norme statutarie”. Galliani aveva contestato la nomina da parte del commissario straordinario (anche lui candidato) Giovanni Malagò della commissione incaricata di verificare le candidature alla presidenza e al consiglio federale. La decisione sulla sospensione cautelare è attesa in giornata.

“Attraverso la presentazione del ricorso è stato realizzato l’effetto di ripristinare la legalità sostanziale delle operazioni elettorali, restituendo al segretario generale della Figc il potere di valutare l’ammissibilità delle candidature”, ha aggiunto Lattanzi parlando con l’Adnkronos. “L’obiettivo perseguito con il ricorso era infatti di evitare che un organismo non contemplato dalle norme federali esercitasse un ruolo attivo nella delicata fase di verifica dei requisiti dei candidati. Il rispetto delle norme sulle quali regge il sistema federale era l’interesse del senatore Adriano Galliani. Questo interesse si è pienamente realizzato perché sarà l’organismo statutario competente, e non altri soggetti non contemplati, a decidere sull’ammissibilità delle candidature”.

Entro domani, sabato 14 novembre, sarà dunque ufficiale la sfida tra Malagò e Galliani per la presidenza della Federcalcio.