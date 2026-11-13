X
<
>

Roma, incendio distrugge capannone industriale a Labico

| 13 Novembre 2026 14:04 | 0 commenti

Roma, incendio distrugge capannone industriale a Labico

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Vasto incendio oggi a Labico (Roma). Dalle 10.35 i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento in Strada Ventiquattresima, dove un rogo ha distrutto un capannone industriale di 3600 metri quadrati. Le fiamme si sarebbero sviluppate dall’impianto fotovoltaico sulla copertura. Non si registrano persone coinvolte. Una volta ultimate le operazioni di spegnimento, si procederà alle attività di bonifica e alla successiva messa in sicurezza dell’area. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA