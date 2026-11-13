Ronaldinho sbarca in Italia, dove alloggia e quando gioca con il Ravenna

(Adnkronos) –

Ronaldinho sbarca a Ravenna. Oggi, venerdì 13 novembre, il fuoriclasse brasiliano arriva in Romagna e si prepara a scendere in campo domenica 15, in occasione di Ravenna-Forlì, derby romagnolo valido per il campionato di Serie C. Tanta l’attesa in riviera per vedere Ronaldinho tornare a giocare, visto che il brasiliano non si accontenta di un ruolo da ambasciatore nel club del presidente Ignazio Cipriani.

Secondo quanto riportato dai media locali, Ronaldinho arriverà proprio oggi in Italia per alloggiare all’hotel ‘Bolina Suite & Spa’ di Milano Marittima, un albelgo di lusso a cinque stelle che ospiterà l’ex Pallone d’Oro fino a lunedì prossimo, quando è atteso il checkout.

Sempre oggi è atteso il primo allenamento di Ronaldinho, che scenderà in campo al centro sportivo del Ravenna per un lavoro individuale, mentre domani andrà in scena la prima seduta di lavoro con il gruppo.

Per rivedere Ronaldinho impegnato in una gara ufficiale bisogna tornare indietro fino al 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense. Da allora sono trascorsi undici anni, ma adesso il fuoriclasse verdeoro è pronto a vivere una nuova esperienza sul campo. In vista dell’appuntamento, il brasiliano dovrebbe prendere parte anche ad alcuni allenamenti insieme ai suoi nuovi compagni, con almeno due sedute previste con il gruppo.

Resta da capire quale sarà il suo effettivo impiego contro il Forlì: possibile una partenza dalla panchina, con l’ingresso nel corso della partita, ma non è esclusa neppure una presenza dal primo minuto. La curiosità è naturalmente enorme. Il Ravenna si presenta all’appuntamento da seconda forza del campionato, impegnato nella rincorsa alla vetta occupata dallo Spezia. Ma questa volta gli occhi degli spettatori saranno puntati soprattutto sul numero 10 brasiliano, campione del mondo nel 2002 e vincitore della Copa America con la Selecao.

L’arrivo di una leggenda del calcio mondiale ha avuto inevitabili conseguenze anche sul fronte della biglietteria. Il Ravenna ha pubblicato le tariffe per assistere alla partita, con prezzi differenziati in base al settore dello stadio e alle fasce d’età. Per le curve si va dai 20 ai 30 euro, per arrivare fino ai 120 euro per la Tribuna coperta. Una politica di prezzi che riflette l’eccezionalità dell’appuntamento e l’attenzione mediatica generata dal ritorno in campo del campione brasiliano.