Schlein: su tagli scuola solo dichiarazioni, aspettiamo fatti

Forlì, 13 nov. (askanews) – “Per ora io ho visto soltanto dichiarazioni del ministro, aspettiamo i fatti”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del Festival dell’economia sociale a Forlì, rispondendo a una domanda sul passo indietro del governo sui tagli alla scuola in manovra. “Insieme al mondo della scuola abbiamo alzato la voce contro la scellerata idea di tagliare 5.000 insegnanti, 2.000 del personale tecnico amministrativo dopo i tagli che ci sono già stati l’anno scorso sempre sulla scuola. Un Paese che non crede nella sua scuola è un Paese che non crede nel suo futuro”, ha aggiunto.”Noi dovremmo invece occuparci di come pagare meglio gli insegnanti, che sono tra i meno pagati d’Europa, e di come fare un grande investimento sull’edilizia scolastica – ha proseguito Schlein – perché alla scuola non servono tetti per cacciare bambini stranieri, servono tetti che non crollino e strutture adeguate dal punto di vista anche della sicurezza sismica”. “Mi è capitato anche recentemente di visitare delle scuole che non sono ancora a norma. Io credo che garantire la sicurezza degli studenti, delle studentesse, degli alunni sia una responsabilità dello Stato e quindi su questo bisogna vedere molti più sforzi”.La leader dem ha poi richiamato l’attenzione sui nidi, “perché crediamo che è dai nidi che si comincia a contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze”, e sull’economia della cura: “Se l’Europa raddoppiasse gli investimenti ne avrebbe un grande beneficio in termini di nuovi posti di lavoro, privilegiando un settore in cui c’è molta occupazione femminile”.”Come Italia siamo uno dei Paesi più vecchi al mondo dopo il Giappone: dobbiamo adeguare il nostro sistema di welfare a come stanno cambiando i bisogni delle persone – ha concluso Schlein -. Noi vogliamo costruire una politica che si fa carico delle solitudini delle persone e dia risposte concrete”.