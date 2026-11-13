Standard and Poor’s conferma rating Italia BBB+/A-2, outlook positivo

Roma, 13 nov. (askanews) – S&P Globsl Rstings ha confermato i rating sovrani dell’Italia a BBB+/A-2 con outlook positivo. Secondo l’agenzia, l’outlook positivo “riflette la nostra aspettativa che, nonostante l’incertezza persistente nel commercio internazionale e nei prezzi dell’energia, il settore privato diversificato dell’Italia continuerà a sostenere i surplus delle partite correnti (anche se più lentamente). Questo avrà benefici per la posizione netta di credito esterno dell’economia rispetto ai suoi partner commerciali globali, mentre il settore pubblico ridurrà gradualmente il suo indebitamento netto, permettendo al debito pubblico di diminuire lentamente entro il 2028”.