Svolta negli omicidi dei fratelli Merlino, arrestato un uomo

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno notificato un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere a un uomo, già detenuto, ritenuto responsabile del duplice omicidio dei fratelli Luciano e Massimo Merlino, assassinati a Girifalco e Caraffa di Catanzaro tra settembre e ottobre del 2013.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, fa luce su una scia di sangue legata alle lotte per il controllo delle estorsioni tra la cosca Catarisano e le vittime, che cercavano di imporre un’autonomia criminale sul territorio.

Secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe avuto un ruolo chiave nella logistica di entrambi gli agguati, fornendo le armi, spiando gli spostamenti dei fratelli Merlino e garantendo la fuga ai killer.

Decisivi per la svolta investigativa sono stati i riscontri tecnici, le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia coinvolti nei fatti.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).