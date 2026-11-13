Tumori, Di Maio (Aiom): “Colon, stomaco e melanoma in aumento nel mondo tra i giovani, no a fumo e junk food”

(Adnkronos) – “Negli ultimi anni, in diverse parti del mondo, è stata osservata una crescita delle diagnosi di alcuni tumori nelle fasce più giovani della popolazione. Un fenomeno che richiede attenzione, soprattutto per quanto riguarda i tumori gastrointestinali, come quelli del colon-retto e dello stomaco, e il melanoma”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica, in occasione del XXVIII Congresso nazionale Aiom, al via oggi a Roma.

“A livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, è stato segnalato un incremento delle diagnosi di tumori gastrointestinali tra gli under 50” osserva Di Maio, che è direttore dell’Oncologia medica 1 dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino e professore al Dipartimento di Oncologia dell’università di Torino. Anche in Italia i numeri sono importanti: nel 2024 (dati Numeri del cancro in Italia 2025) sono stati stimati (in tutte le età) 48.700 nuovi casi di tumore del colon-retto, 14.100 di tumore dello stomaco e circa 13mila diagnosi di melanoma. “Tra le possibili cause dell’aumento dei tumori nelle fasce più giovani si ipotizza anche una maggiore esposizione, fin dalle prime età della vita, a fattori di rischio legati agli stili di vita, come un’alimentazione scorretta” aggiunge.

Un fenomeno che sarà oggetto di un approfondimento specifico anche nel nostro Paese. “A dicembre presenteremo, nell’ambito del rapporto I numeri del cancro in Italia 2026 un capitolo dedicato all’andamento del tumore del colon in alcuni registri tumori italiani. Non voglio anticipare i risultati, ma la scelta di approfondire questo aspetto nasce proprio dalla necessità di monitorare con attenzione un fenomeno segnalato negli ultimi anni in diversi Paesi”, spiega il presidente Aiom.

Attenzione anche al melanoma, per il quale uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dall’esposizione eccessiva e non protetta ai raggi ultravioletti. “È fondamentale ricordare quanto sia importante proteggere la pelle dal sole ed evitare esposizioni incontrollate ai raggi UV. Le abitudini di esposizione solare sono cambiate nel tempo e questo può avere conseguenze sulla salute, aumentando il rischio di tumori cutanei, compreso il melanoma” sottolinea l’oncologo.

“Rivolgo un messaggio soprattutto alle nuove generazioni: non sottovalutare la prevenzione e di adottare comportamenti salutari fin dall’adolescenza. Alimentazione equilibrata, stili di vita sani e attenzione ai fattori di rischio sono strumenti fondamentali per proteggere la propria salute e ridurre il rischio di sviluppare tumori. Oltre al fumo, i giovani dovrebbero stare lontani dal cibo spazzatura e dagli alimenti ultraprocessati” conclude.