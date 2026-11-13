Ucraina, premier Irlanda: “Ue scelga il suo portavoce entro due settimane”

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(Adnkronos) – Quello che si riunisce oggi, venerdì 13 novembre, a Dublino è “un Consiglio Europeo informale”, che dunque non prende decisioni né adotta conclusioni, ma su chi debba parlare per l’Ue al tavolo dei negoziati sull’Ucraina “bisogna prendere una decisione entro una-due settimane”.
Lo sottolinea a Dublino, a margine del Consiglio Europeo informale, il premier irlandese Michéal Martin. I leader Ue sono profondamente divisi sulla questione, che si trascina senza soluzioni da anni.
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