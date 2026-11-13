Wta Finals Indian Wells, Errani/Paolini vincono ancora e chiudono il girone da imbattute

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini, già sicure del primo posto, vincono anche l’ultima partita del Gruppo 2 alle Fage Wta Finals a Indian Wells. In un’ora e 15 minuti, le azzurre hanno superato 63 64 Ellen Perez e Demi Schuurs e firmato così il settimo successo consecutivo nel circuito Wta. Campionesse a Tokyo nell’ultimo torneo utile per la qualificazione alle Finals, le italiane hanno concluso imbattute la fase a gironi.

“Credo che oggi sia stata difficile, io ho sbagliato qualcosa in più ma la chiave è stata essere lì e giocare meglio i punti importanti” ha detto Paolini nell’intervista a caldo dopo il match. “Abbiamo giocato tante partite nell’ultimo mese e mezzo, quindi è importante prendere fiducia e trovare i meccanismi per giocare meglio in campo. Siamo contentissime di essere in questa semifinale” ha aggiunto Errani.

Le azzurre giocheranno la loro prima semifinale alle Wta Finals in coppia contro la seconda classificata del Gruppo 1. Tre le coppie ancora in corsa per due posti: Dabrowski/Stefani, al momento prime con due vittorie nelle prime due partite, Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic, che hanno un record di 1-1.

Già eliminate Mertens/Zhang, che hanno perso due partite su due senza vincere nemmeno un set. Avanzano come seconde la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, che dunque saranno opposte alla vincitrice del Gruppo 1.

Nella sfida decisiva del gruppo 2 le campionesse dello US Open, che hanno completato così il Career Grand Slam, hanno battuto Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, costrette al ritiro per un infortunio sofferto dalla statunitense quando erano sotto 62 42. Siniakova e Townsend hanno superato la fase a gironi in tutte le tre partecipazioni alle Wta Finals.

PEGULA BATTE NOSKOVA E VA IN SEMIFINALE, GAUFF ELIMINATA

Jessica Pegula vince e stacca il pass per le semifinali delle Wta Finals di Indian Wells. La statunitense, numero 5 del mondo, ha reso inutile il successo di Coco Gauff e, con tanto di match point salvato, si è imposta sulla ceca Linda Noskova per 7-6(2), 4-6, 7-5 in 2 ore e 45 minuti di battaglia. Pegula, che ha passato il turno per differenza set (5-3 contro 4-3 della Gauff), è stata a un punto dalla sconfitta sui 5-4 del terzo set.

“Continuavo a ripetermi – ha raccontato la Pegula – che questo poteva essere la mia ultima partita dell’anno e allora sono scesa in campo per dare il massimo, così avrei potuto camminare a testa alta per tutto il resto della stagione. Ho cercato a tutti i costi di avere una nuova chance per poter restare in gara in questo torneo e ci sono riuscita”.

Per la Pegula è la terza qualificazione alle semifinale dopo il 2023 (finale persa 60 61 da Iga Swiatek) e il 2025 (semifinale persa 46 64 63 dalla Rybakina). Inutile, dunque, il successo dell’americana Coco Gauff che ha chiuso il girone 1 delle Wta Finals di Indian Wells con il successo per 64 75 sull’ucraina Marta Kostyuk, in semifinale Noskova e Pegula.

-Foto IPA Agency-

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