Al via il 25esimo Congresso Nazionale AME

Roma, 14 nov. (askanews) – Nuove evidenze scientifiche e innovazioni terapeutiche stanno trasformando la gestione di due delle principali malattie croniche del nostro tempo: diabete di tipo 2 e obesità. L’obiettivo oggi non è soltanto migliorare i parametri clinici, ma anche prevenire le complicanze, proteggere la salute nel lungo periodo e rendere i percorsi di cura sempre più personalizzati e sostenibili nella vita quotidiana.Sono questi alcuni dei temi al centro del Congresso dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME), in programma a Roma dal 12 novembre fino al 15. Nella giornata inaugurale, si è tenuto un simposio dedicato alle più recenti innovazioni terapeutiche e alle nuove evidenze scientifiche su semaglutide nella gestione di diabete e obesità.Le parole di Roberto Vettor, Direttore scientifico del Centro per le Malattie metaboliche e della nutrizione presso l’Humanitas Research Hospital di Milano: “La prima cosa da dire è che l’obesità non è semplicemente peso e bilancia. Perché se uno dovesse dire che quella è la malattia avrebbe sbagliato tutto. Ad oggi si considera la bilancia come unico strumento, ma invece bisogna dare maggiore importanza all’analisi clinica e all’investigazione, al fatto che ci sia un danno d’organo implica il fatto che è necessario scegliere delle armi adeguate, e le armi adeguate si chiamano farmaci per ridurre il peso e per colpire e ridurre il danno d’organo.Per quanto riguarda la semaglutide, dal punto di vista degli organismi regolatori è stata riconosciuta l’equivalenza con la formulazione iniettiva da 2,4 mg. Quest’ultima ha dimostrato una protezione cardiovascolare, benefici per quanto riguarda il fegato e la steatosi epatica, oltre a una riduzione dell’artrite e altri effetti positivi.Se è equivalente, è evidente che mi devo aspettare esattamente gli stessi benefici. Questo significa che abbiamo a disposizione un farmaco molto più maneggevole, perché somministrabile per via orale, che mantiene gli stessi vantaggi della formulazione iniettiva anche dal punto di vista della protezione dal danno d’organo”.Nonostante i progressi nelle terapie, la gestione del diabete di tipo 2 resta uno dei temi più delicati nel campo dell’endocrinologia.Salvatore Corrao, Professore ordinario di Medicina Interna, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e della UOC di Medicina Interna IGR ARNAS Civico Palermo: “Adesso le difficoltà dipendono semplicemente dalla capacità del diabetologo di interagire con i pazienti e di favorire l’aderenza terapeutica. Abbiamo a disposizione una serie di strumenti terapeutici estremamente efficaci. Il diabetologo sa di poter utilizzare una terapia che va ben oltre il semplice controllo della glicemia, orientandosi verso la prevenzione cardionefrovascolare e, soprattutto, integrando le cure per salvaguardare anche la salute del fegato.Associare semaglutide, che è un analogo recettoriale del GLP-1, i suoi sicuri benefici cardionefrovascolari e anche a livello epatico, in particolare sulla steatosi epatica, rappresenta sicuramente un vantaggio. Io lo indico come un booster, una sorta di turbo che aggiungo all’insulina. Se poi l’insulina viene somministrata una volta a settimana, si crea l’accoppiata perfetta: una terapia che semplifica la vita del paziente e anche quella del diabetologo, dal punto di vista cognitivo, perché sa di poter prescrivere un farmaco con una doppia azione. Inoltre, la somministrazione dell’insulina non è più giornaliera, ma settimanale, e si riesce anche a ridurre il numero complessivo di unità assorbite”.Le nuove opzioni terapeutiche rappresentano una prospettiva importante per affrontare due patologie sempre più diffuse e per migliorare la sostenibilità dei percorsi di cura nel lungo periodo.