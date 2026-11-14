Atp Finals, per Shelton inizia l’era Ferrero (di fronte ad Alcaraz)

(Adnkronos) – Si erano tanto amati, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Da oggi, più o meno ufficialmente, saranno avversari. Dopo una sfilza di successi, il tecnico spagnolo ha chiuso mesi fa la collaborazione con l’attuale numero 3 del ranking Atp. E, come annunciato pochi giorni fa, inizierà a lavorare accanto a Ben Shelton.



Nella sessione di allenamenti del sabato all’Inalpi Arena, Alcaraz ha incrociato il suo ex coach ‘in borghese’. Ferrero è sceso in campo sul Centrale per dare una prima occhiata al lavoro di Shelton già in queste Atp Finals e affiancare Bryan, il papà di Ben. Inevitabile l’incrocio tra i due, sigillato da un rapido abbraccio e un ‘in bocca al lupo’ reciproco. “Fa strano vederlo in un altro team” aveva spiegato il fuoriclasse spagnolo nel media day del Torneo dei Maestri. A lui e a tutti gli appassionati. I due, a Torino, non potranno in ogni caso affrontarsi prima delle semifinali: lo spagnolo è finito nel gruppo John McEnroe e l’americano nel girone intitolato a Ivan Lendl.