Caos nei cieli Usa, secondo la Faa “problema a router di rete”

Roma, 14 nov. (askanews) – La Federal Aviation Administration

(Faa) ha comunicato alle compagnie aeree che le interruzioni

delle telecomunicazioni a livello nazionale che hanno causato il

blocco dei voli a terra negli Stati Uniti sono state causate da un problema ai router di rete. Lo riporta la Cnn che cita fonti del settore dell’aviazione, dopo il blocco nazionale dei voli ordinato dalla Faa per “circostanze straordinarie”.

Si ritiene, secondo l’emittente Usa, che il problema che ha bloccato a terra migliaia di voli in tutti gli aeroporti americani abbia avuto origine all’Aeroporto Internazionale Midway di Chicago e si sia poi propagato a cascata in tutto il Paese.

Caotica la situazione negli aeroporti, con molti scali che segnalano già di essere saturi di voli a terra che non possono decollare.

Il segretario alla Sicurezza Interna Usa Markwayne Mullin e il

segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno fatto avanti e indietro dall’Ala Ovest della Casa Bianca durante il pomeriggio americano. Hegseth si trovava nella Sala Operativa, ha riferito la Cnn, mentre Mullin è uscito brevemente per rispondere alle domande dei giornalisti.

Mullin ha affermato che il presidente Donald Trump era stato

informato dai funzionari del blocco dei voli imposto dalla Faa e

che aveva parlato al telefono con il segretario ai Trasporti Sean Duffy.

Mullin ha escluso un’origine “malevola” del problema che ha causato il blocco precauzionale gettando nel caos il sistema del traffico aereo americano, e ha detto che “non si sarebbe trattato di una minaccia”. Le caratteristiche del problema sembrano comunque preoccupanti: fonti del settore aeronautico “ben informate” citate dalla Cnn hanno indicato che “le interruzioni registrate in tutto il Paese riguardano sia i radar del controllo del traffico aereo che le frequenze radio, che hanno smesso di funzionare contemporaneamente”.